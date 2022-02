Donald Tusk odpowiada na zaczepkę Morawieckiego. "Ani to śmieszne, ani straszne"

Zobacz wideo

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w środę na konferencji prasowej do Tuska o natychmiastową rezygnację z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. - To ta partia doprowadziła do powstania Nord Stream 2, czyli głównego narzędzia, które służy Rosjanom do ataku na Ukrainę - powiedział premier Morawiecki, zarzucając Tuskowi, że stoi on "na czele partii Nord Stream 2". Szef rządu swoje zarzuty powtórzył następnie podczas wystąpienia w Sejmie.

"Drogi Mateuszu, ten, kto Cię obsadza w roli agresywnego pitbulla, źle Ci życzy. Ani to śmieszne, ani straszne. Ponawiam propozycję: szukajmy w sprawie bezpieczeństwa Ojczyzny tego, co wspólne, a nie "politycznego złota" - napisał Tusk na Twitterze.

Wcześniej Tusk, który był gościem TVN 24, zaapelował o przyjęcie "mądrej, dobrej ustawy o bezpieczeństwie ojczyzny przez aklamację". "Sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej muszą dzisiaj stać się przestrzenią wspólną" - mówił.