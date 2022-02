Mateusz Morawiecki zwrócił się w Sejmie do Ukraińców: Nie zostawimy was w potrzebie. Jesteśmy z wami

Zobacz wideo

Nad ranem czasu polskiego prezydent Władimir Putin ogłosił, że Rosja rozpoczyna "operację wojskową" na Ukrainie. Rosyjskie wojsko zaatakowało Ukrainę - od północy, wschodu i południa.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu Elżbieta Witek odczytała oświadczenie ws. agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Parlamentarzyści potępili agresję Rosji przez aklamację.

Mateusz Morawiecki

Podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie przemawiał także premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że "dzisiejszy poranek przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę" - Jako dzień, kiedy jedno państwo w Europie zaatakowało drugie. Bez żadnych powodów, które mogłyby to uzasadniać. To barbarzyństwo musi spotkać się ze zdecydowanym odporem całego wolnego świata. Dzisiaj Ukraina walczy nie tylko o swoją niepodległość, swoją wolność, dzisiaj walczy także w imieniu całej Europy: o wolność całej Europy - podkreślił szef rządu. Morawiecki dodał, że dzisiaj Europa "mówi coraz bardziej po polsku", jeśli chodzi o ocenę Rosji i "kończy z tym naiwnym spojrzeniem na Rosję". - Dzisiaj jesteśmy w fazie rozmów, aby (...) wypracować najdalej idące sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, bo tylko one są w stanie powstrzymać kolejne akty agresji - przekonywał premier. Dodał, że rządzący nie są zaskoczeni tym, co się obecnie dzieje. - Ten stan przewidywaliśmy - stwierdził, dodając, że przestrzegał przed tym europejskich przywódców.

Mateusz Morawiecki: Polska jest w pełni bezpieczna

Szef rządu zapewnił, że Polska jest "w pełni bezpieczna". - Nasze służby mundurowe i wojsko zostały postawione w stan podwyższonej gotowości - zaznaczył.

- Władimir Putin wybrał drogę terroru. Chce złamać Europę terrorem i od naszej zdecydowanej odpowiedzi zależeć będzie również to, czy będziemy w stanie przywrócić integralność Ukrainy wraz z Europą, wraz z NATO - mówił dalej Morawiecki oraz powtórzył.

- Dzisiaj jest absolutnie szczegolny moment w naszej historiii. Ten poranek zmienił wszystko. Spowodował, że demony II wojny światowej na powrót odżyły: napaść, agresja stały się faktem (...) Nasza postawa musi być postawą zdecydowaną - powtórzył i dodał. - Polska jest częścią najpotężniejszego sojuszu militarnego na świecie, jest członkiem NATO (...) i mogę powiedzieć, że dzisiaj te ryzyka (związane z działaniami Rosji - red.)są w pełni zrozumiałe, dobrze ocenione przez wszystkich naszych partnerów - mówił, zaznaczając. że działania wolnej Europy idą w dwóch kierunkach.

Jak tłumaczył, pierwszy z nich to wdrożenie skutecznych sankcji odstraszających, które dadzą nadzieję na przywrócenie pełnej integralności Ukrainy i na jej niepodległość.

Drugi kierunek to kierunek wzmocnienia wschodniej części NATO, wschodniej części Unii Europejskiej.

- Tutaj także jesteśmy w zaawansowanych rozmowach - przekazał. Dodał, że prezydent Andrzej Duda jest w kontakcie z sojusznikami, aby jak najszybciej wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego została wzmocniona.

Premier odniósł się też do polskiej gospodarki. Zapewnił, że jej stan polskiej jest dobry. - Nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie, mimo wdrożenia pakietu antyinflacyjnego - przekonywał oraz dodał: - Dziś nie jest czas, aby wchodzić w szczegóły, ale stan naszej gospodarki jest dobry, jej kondycja jest dobra. Jesteśmy bezpieczni - mówił.

Mateusz Morawiecki do Ukraińców: Nie zostawimy Was w potrzebie

Szef rządu zwrócił się także do Ukraińców. - Nie zostawimy was w potrzebie, jesteśmy razem z wami - zapewnił. - Polska jako jeden z pierwszych krajów podjęła działania o charakterze humanitarnym i tę pomoc będziemy kontynuować. Będziemy przyjmować uchodźców, będziemy opatrywać rannych. Oby to nie nastapiło, ale musimy przygotować się na czarne scenariusze - stwierdził.

Premier podkreślił także, że cała polska klasa polityczna jest obecnie zjednoczona. - My również tutaj w Sejmie: rządzący i opozycja jesteśmy jednością, jesteśmy silni. Jesteśmy pewni tego, że Polska znajdzie właściwą odpowiedź na ten trudny czas - mówił, dodając, że Polska nie da się zastraszyć terrorowi Kremla. Zapewnił też o solidarności między politykami różnych opcji. - I właśnie nasze solidarne działania doprowadzą do tego, że nie tylko Europa obroni swoją wolność, ale razem z sojusznikami przywrócimy wolność i integralność terytorialną Ukrainy. Niech żyje niepodległa Ukraina - zakończył.