Jak pomagać uchodźcom? Jak wspierać Ukrainę? Zweryfikowane zbiórki, akcje, grupy

Akcje ogólnopolskie

* Pomagam Ukrainie

Serwis pomagamukrainie.gov.pl >> to stworzone przez rząd centrum koordynacji pomocy. Znaleźć tu można wiele zbiorek prowadzonych przez ogólnopolskie fundacje, stowarzyszenia i organizacje jak Polska Akcja Humanitarna, UNICEF, Polski Czerwony Krzyż czy Narodowy Bank Ukrainy. Mozna również zgłosić chęć pomocy - zarówno jako firma, organizacja, czy osoba prywatna.

* Polskie Centrum Pomocy Medycznej

PCPM niesie pomoc ofiarom wojny na Ukrainie na miejscu. Zebrane środki idą na utrzymanie i wyposażenie punktów pomocy humanitarnej, żywność i pomoc psychologiczną, paliwo. Dzięki zbiórce kupowane są artykuły spożywcze, środki higieniczne, rzeczy potrzebne do zorganizowania prowizorycznej kuchni w punktach, np.: urządzenia do rezerwowego zasilania, wolnostojące urządzenia służące do gotowania, butle gazowe. Chcesz wpłacić pieniądze? Wejdź TUTAJ >>

* Pomoc dla Ukrainy - grupa na Facebooku

Grupa to platforma wymiany informacji o potrzebach i osobach, które chcą pomóc. To jedna z największych grup działających na Facebooku. Zajrzyj >>

Działania lokalne

WARSZAWA

* Grupa Zasoby

Grupa, która pozwala łączyć oferujących pomoc z osobami, które jej potrzebują. Chodzi tu konkretnie o noclegi w Warszawie. Po wejściu na stronę internetową TUTAJ >> wypełniamy formularz, w którym odpowiadamy na pytania, ile osób możemy przyjąć pod swój danych. Grupa Zasoby działa również jako grupa na Facebooku >>.

Więcej o działalności Grupy można usłyszeć w rozmowie Mikołaja Lizuta z Zofią Jaworowską, jej administratorką:

WROCŁAW

* Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego koordynuje miejskie działania pomocowe.

Każda chętna osoba, która chce przekazać pomoc rzeczową bądź zaangażować się w pomoc wolontaryjną, zna język ukraiński, rosyjski, jest prawnikiem czy przedsiębiorcą, który mógłby zatrudnić osoby zza wschodniej granicy - każda taka osoba może napisać właśnie na adres: wsparcieukrainy@wcrs.pl.

* Fundacja Ukraina

Fundacja zajmuje się koordynacją komunikacji między potrzebującymi a wspierającymi na Dolnym Śląsku. W porozumieniu z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem uruchomiła zbiórkę w celu wspierania Ukrainy w czasie wojny z Rosją! Zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz potrzeby uchodźców z Ukrainy. By wpłacić pieniądze, zajrzyj TUTAJ >>

Wolontariusze, którzy chcieliby pomóc uchodźcom, mogą wypełnić specjalny formularz >>

Więcej informacji o działalności Fundacji Ukraina znaleźć można TUTAJ >>

* Przejście Dialogu

Przejście Dialogu na ul. Świdnickiej to punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie można zasięgnąć informacji w sprawie wszelkiej pomocy. Na miejscu i telefonicznie porad udzielają radcy prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP). Są dostępni przez siedem dni w tygodniu od 9.00 do 20.00, a pomoc informacyjną można uzyskać w języku ukraińskim. Wystarczy przyjść lub zadzwonić: 71 798 64 97.

We Wrocławiu uruchomiono również punkty bezpłatnej pomocy psychologicznej. Informacje o tym, gdzie dokładnie i jak działają - po polsku i po ukraińsku - można znaleźć TUTAJ >>

* WroMigrant

To miejsce, w którym uzyskać można wsparcie i informacje w sprawach urzędowych związanych z życiem we Wrocławiu (legalizacja pobytu i pracy, zameldowanie, prawo jazdy, rejestracja pojazdów, PESEL, PIT, NIP).

Konsultacje w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim - dostępne przez telefon i w aplikacji Viber:

+48 538 579 555 (język polski, ukraiński, rosyjski) - Viber

+48 735 969 992 (język polski, rosyjski) - Viber

+48 538 579 521 (język polski, angielski)

+48 538 579 517 (język polski, angielski)

e-mail: wromigrant@wcrs.pl

Messenger: www.facebook.com/wromigrant

Zbiórki:

Czasoprzestrzeń przy ul. Tramwajowej - klik

Sektor 3 przy ul. Legnickiej - klik

BIAŁYSTOK

Wiktoria Meszczanyn za pośrednictwem biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci, które dotarły do Wasilkowa. Puzzle, klocki, materiały do rysowania można przynosić do biura poselskiego przy ul. Malmeda 10 w Białystoku. Telefony do biura: 661-975-660 i 85-732-63-29 (10:00-15:00).

LUBELSZCZYZNA

* Hotel Duet

Chełm to pierwsze polskie miasto na drodze z Kijowa, Łucka, Kowla i wielu innych miast przez przejście graniczne w Dorohusku, w kierunku centrum Polski. Tamtejszy Hotel Duet udostępnił uchodźcom noclegi, ale też koordynuje ogromną akcję pomocy rzeczowej. O ich niezwykłej akcji można przeczytać na Facebooku >> gdzie zamieszczane są również aktualne informacje dotyczące potrzebnej pomocy.

* Zbiórka UMCS

Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka prowadzi zbiórkę funduszy na najpotrzebniejsze wparcie - klik

* Wybrane zbiórki rzeczowe w Lublinie (jest ich znacznie więcej!)

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie (PCK)

Adres: Biuro PCK w Lublinie, ul. Puchacza 6

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00

sobota w godz. 8.30-18.00

niedziela w godz. 9.00-18.00

lub: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie. Pałac Lubomirskich w Lublinie, Plac Litewski 3 (parking od ul. Radziwiłłowskiej)

poniedziałek-niedziela w godz. 10.00-16.00

Co jest zbierane?

Żywność długoterminowa: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

Kosmetyki i chemia: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

Środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Nowe koce i śpiwory: PCK nie zbiera odzieży.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie

Adres: Centrala Caritas w Lublinie, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, wjazd od al. Unii Lubelskiej 15

poniedziałek-niedziela w godz. 7.30-21.00

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Adres: Główna siedziba Bractwa w Lublinie, ul. Zielona 3

poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Adres: Collegium Jana Pawła II w Lublinie, ul. Łopacińskiego 5

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Adres: Akademicka Stołówka UMCS w Lublinie, ul. Langiewicza 16

poniedziałek-piątek w godz. 10.00-18.00

Politechnika Lubelska w Lublinie

Adres: Stołówka Politechniki Lubelskiej w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 40a

poniedziałek-niedziela w godz. 7.00-18.00