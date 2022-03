Projekt specustawy o pomocy Ukraińcom. Sprawdzamy, co polski rząd przygotował dla uchodźców

Specustawa Ukraina. Polski rząd pracuje nad projektem

W związku z eskalacją działań wojennych na Ukrainie i rosnącą liczbą uchodźców, MSWiA przygotowało projekt specustawy. W zeszłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadał w Polsat News na pytania dotyczące projektu. Poinformował wówczas, że rząd przyjmie projekt na posiedzeniu w poniedziałek 7 marca, a następnie zostanie on niezwłocznie skierowany do prac w Sejmie.

Jak prezentuje się projekt specustawy? Ukraina szybko się nie podniesie, a uchodźcy potrzebują wsparcia systemowego

Radiu RMF FM udało się dotrzeć do szczegółów projektu specustawy o pomocy uchodźcom. Znalazły się w nim zapisy dotyczące m.in. legalności pobytu Ukraińców w Polsce, dostępu do świadczeń socjalnych czy utworzenia funduszu pomocowego na rzecz uchodźców. Poniżej przedstawiamy listę regulacji zawartych w projekcie:

osoby, które wjechały do Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy, będą miały zalegalizowany pobyt na co najmniej 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia wojny;

Komendant Główny Straży Granicznej zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru obywateli Ukrainy przekraczających granicę;

Ukraińcy będą mieli ułatwione zatrudnienie – uchodźcy z automatu otrzymają prawo pracy na terenie Polski, a pracodawca będzie musiał powiadomić Urząd Pracy o przyjęciu obywatela Ukrainy;

uchodźcy będą mogli uzyskać status osoby bezrobotnej lub osoby poszukującej pracy;

uchodźcy będą mogli korzystać ze świadczeń socjalnych, w tym m.in. świadczenia wychowawczego czy świadczenia "Dobry start";

przewidziane będą jednorazowe świadczenia pieniężne dla uchodźców, w tym na pokrycie wydatków na żywność;

uchodźcy uzyskają prawo do dodatkowej pomocy żywnościowej;

uchodźcom będzie przysługiwała bezpłatna opieka psychologiczna i medyczna.

dzieci będą mogły swobodnie realizować obowiązek szkolny, z uwzględnieniem możliwości wsparcia w tym zakresie samorządów środkami z budżetu państwa czy na przykład przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin (za jego zgodą);

utworzona zostanie nowa rezerwa celowa w wysokości 3 mld zł na finansowanie wydatków związanych z pomocą uchodźcom.

Oprócz wyżej wskazanych rozwiązań, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polacy, którzy zakwaterują ukraińskich uchodźców, będą otrzymywali 40 złotych dziennie za ugoszczoną osobę. Z kolei MPiPS poinformowało o starcie programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023", który ma objąć uchodźców z Ukrainy i pomóc im w integracji.

Ilu Ukraińców przyjęła Polska? Uchodźców będzie coraz więcej, dlatego potrzebna jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Codziennie napływają informacje o kolejnych setkach tysięcy uchodźców, przekraczających polską granicę. Jak podaje Straż Graniczna, w niedzielę 6 marca o godzinie 20 liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski przekroczyła milion. Bynajmniej nie jest to koniec, ponieważ eskalacja agresji ze strony rosyjskiej armii zmusza do ucieczki następne grupy cywili. Dlatego Polska potrzebuje rozsądnych rozwiązań systemowych, które pozwolą uporać się z kryzysem i zapewnią wsparcie ofiarom wojny.