"Cześć Dziewczyny!" - Polki witają Ukrainki i deklarują wsparcie. "Pomożemy Wam. Jesteśmy tu dla Was"

Ideę akcji promuje list po polsku i ukraińsku, pod którym podpisały się znane Polki: aktorki, dziennikarki, działaczki, a który opublikowany został TUTAJ >>. Poniżej jego treść polska:

REKLAMA

Cześć Dziewczyny!

Witajcie w Polsce. Dobrze, że jesteście. Całe i zdrowe. To jest najważniejsze.

Wiemy, że Wasi chłopcy, ojcowie, synowie i przyjaciele zostali w Ukrainie. I że jest to dla Was bardzo trudne. Strach, rozpacz, zagubienie, smutek, tęsknota. I tak każdego dnia. Ale też nadzieja, wbrew wszystkiemu i wszystkim.

Nie rozumiemy tego, co się dzieje. Nawet nie wiemy, jak zareagować. Wiemy jednak, co czujemy i co możemy zrobić. Chcemy spróbować stworzyć dla Was drugi dom. Dom, w którym przeczekacie ten okropny czas i w którym zostaniecie. Tak długo, jak będziecie tego chciały.

Wiemy, że musicie sobie to jeszcze wszystko poukładać. Mieszkanie, pracę, opiekę nad dziećmi…. Ale nie martwcie się. Pomożemy Wam. Jesteśmy tu dla Was.

Nie jesteście same. I nigdy same nie będziecie. Możecie na nas liczyć.

Dziewczyny z Polski

Wedle szacunków w najbliższym czasie do Polski może dotrzeć nawet 5 milionów uchodźców. Na dziś ta liczba przekracza milion. Przeważająca większość z nich to kobiety i dzieci. Obecnie w Polsce trwa niesamowity zryw pomocy. Ale pomoc musi być długofalowa i systemowa. Potrzebne jest zapewnienie finansowania wsparcia.

Pod listem podpisało się już wiele znanych Polek, w tym:

Sylwia Abram-Gregorczyk - prawniczka

Małgorzata Adamkiewicz - przedsiębiorczyni

Magdalena Chorzewska - psycholożka

Natalia de Barbaro - psycholożka

Sonia Bohosiewicz - aktorka

Iwona Chmura-Rutkowska - pedagożka

Sylwia Chutnik - pisarka

Irena Cieślińska - dziennikarka

Ewa Drzyzga - dziennikarka

Ada Fijał - aktorka

Joanna Górska - dziennikarka

Agnieszka Holland - reżyserka

Katarzyna Jaroszyńska - dziennikarka

Katarzyna Kasia - filozofka

Katarzyna Kieli - przedsiębiorczyni

Renata Kim - dziennikarka

Aleksandra Klich - dziennikarka

Katarzyna Kucewicz - psycholożka

Dominika Kulczyk - przedsiębiorczyni

Grażyna Kulczyk - przedsiębiorczyni

Natalia Kukulska - piosenkarka

Danuta Kuroń - działaczka społeczna

Paulina Koziejowska - dziennikarka

Jolanta Kwaśniewska - była pierwsza dama

Natalia Lesz - piosenkarka

Karolina Lewicka - dziennikarka

Marta Majewska - burmistrzyni Hrubieszowa

Jagna Marczułajtis-Walczak - sportsmenka

Joanna Miziołek - dziennikarka

Omena Mensah - dziennikarka

Joanna Mosiej-Sitek - dziennikarka

Agnieszka Mrozińska - aktorka

Małgorzata Ohme - psycholożka

Małgorzata Omilanowska - historyczka

Maja Ostaszewska - aktorka

Ilona Ostrowska - aktorka

Joanna Parafianowicz - prawniczka

Monika Płatek - prawniczka

Aleksandra Popławska - aktorka

Teresa Rosati - projektantka

Weronika Rosati - aktorka

Anja Rubik - modelka

Ewa Rumińska-Zimny - ekonomistka

Antonina Samecka - przedsiębiorczyni

Natalia Siwiec - modelka

Magdalena Środa - naukowczyni

Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka

Hanna Stolińska - dietetyk kliniczny

Dorota Sumińska - weterynarka

Małgorzata Trzaskowska - działaczka społeczna

Dorota Warakomska - dziennikarka

Joanna Warecha - dziennikarka

Dorota Wellman - dziennikarka

Iwona Węgrowska - piosenkarka

Dominika Wielowieyska - dziennikarka

Katarzyna Zielińska - aktorka

Joanna Zientarska - dziennikarka.

Z inicjatywy Kulczyk Foundation w serwisie Patronite uruchomiona została zbiórka na rzecz Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy "Cześć Dziewczyny!", która ma pomóc zapewnić długofalową pomoc dla docierających do Polski Ukrainek. Dlatego zachęcamy do stałych wpłat - nawet, jeśli będą to niewielkie kwoty, to pozwolą na długoterminowe wsparcie w kwestii zapewnienia jedzenia, środków higienicznych i ubrań, nauki języka polskiego i angielskiego, wsparcia psychologicznego czy prawnego, tłumaczeń dokumentów, wsparcia zawodowego i wielu innych, których być może jeszcze nie umiemy zdiagnozować.

Dziewczyny i Kobiety z Ukrainy potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy. Pokażmy, że jesteśmy z Nimi, że jesteśmy dla Nich.