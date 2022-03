Zasiłek rehabilitacyjny 2022. Jak go uzyskać? Nie wszyscy dostaną pieniądze z ZUSu

Zasiłek rehabilitacyjny. Komu przysługuje? Nie każdy otrzyma pieniądze z ZUSu

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które zakończyły już okres pobierania chorobowego, ale ich stan zdrowia dalej nie uległ poprawie. Musi jednak istnieć przesłanka, że w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji odzyska zdolności do pracy. Jednak przed złożeniem wniosku należy wziąć pod uwagę także inne czynniki. Z zasiłku chorobowego nie mogą skorzystać osoby, które są na urlopie lub pobierają:

emeryturę lub świadczenie przedemerytalne;

zasiłek;

rentę z tytułu niezdolności do pracy;

zasiłek dla bezrobotnych.

Warto przy tym pamiętać, że od stycznia 2022 roku wprowadzono zmiany w przepisach dot. zasiłków wypłacanych osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli np. przedsiębiorcom. Spóźnienie się z opłacaniem składek nie będzie dłużej przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego, który poprzedza zasiłek rehabilitacyjny.

Zasiłek rehabilitacyjny. Ile wynosi? Tylko część osób może liczyć na 100%

Zasiłek rehabilitacyjny przez pierwsze trzy miesiące wynosi 90% wynagrodzenia przyznanego na okres pobierania zasiłku chorobowego. Po trzech miesiącach zostaje obniżony do 75% wynagrodzenia. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży i osoby niezdolne do pracy z powodu wypadku w miejscu pracy, którym przysługuje 100% wynagrodzenia.

Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. Kiedy najlepiej ubiegać się o świadczenie?

To, czy należy się nam zasiłek rehabilitacyjny, powinno się sprawdzić jeszcze w trakcie pobierania chorobowego. Wynika to z terminu, który obowiązuje wnioskodawcę. ZUS musi otrzymać wniosek o zasiłek rehabilitacyjny w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, możemy na pewien czas zostać bez pieniędzy, ponieważ ZUS nie gwarantuje rozpatrzenia go przed zakończeniem chorobowego.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny? Najłatwiej online

Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny można złożyć bez wychodzenia z domu za pomocą platformy Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W katalogu usług platformy należy wybrać usługę "Złożenie dokumentu ZNp-7" -> "Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)".

Po wypełnieniu pierwszej części formularza, składa się dyspozycję sposobu odbioru korespondencji. Domyślnie odpowiedź o potwierdzeniu lub odmowie przyznania świadczenia zostanie dostarczona w formie e-maila (elektronicznej) poprzez PUE ZUS. Można również wybrać odpowiedź w formie papierowej i odebrać ją w instytucji osobiście lub przez pełnomocnika albo w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną.