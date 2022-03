Stopy procentowe ostro w górę. Rada Polityki Pieniężnej podjęła już decyzję

Rada Polityki Pienieżnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 pkt bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 3,50 proc.

Podwyżka stóp procentowych. W tle rosnąca inflacja i osłabienie złotego

Początek 2022 roku zdecydowanie nie należy do spokojnych. W drugim tygodniu marca euro przebiło psychologiczną barierę 5 zł, duży wzrost zaliczył też dolar (ok. 4,5 zł) i frank szwajcarski (ok. 4,85). Rekordowe drogie są też kluczowe surowce - ropa i gaz. Do tego dochodzi także agresja Rosji oraz Białorusi na Ukrainę, czyli jedna z głównych przyczyn gwałtownego osłabienia się złotego.

„Do rangi głównego problemu urasta kwestia kursu walutowego. Jego poziom i dynamika stwarzają obecnie ryzyko pogłębienia szoku cenowego, a dotychczasowa, skoordynowana interwencja NBP i MF nie wystarczyła, by zrównoważyć wzrost premii za ryzyko i słabszy wzrost gospodarczy." - podano w raporcie Banku Pekao z 7 marca.

Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję o rekordowej podwyżce

Jak poinformowała RPP, na posiedzeniu 8 marca zapadła decyzja o szóstej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Tym samym potwierdziły się przewidywania ekonomistów. Podwyżka nie była jednak tak wysoka, jak przewidywano, wyniosła 75 pkt bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 3,50 proc.

Zmiany innych stóp kształtują się następująco:

stopa referencyjna: 3,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,75 proc.),

stopa lombardowa: 4,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 3,25 proc.),

stopa depozytowa: 3,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 3,55 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,8 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 3,6 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,85 proc.).

Po co nam podwyżka stóp procentowych? Wzmocni walutę, ale uderzy w kredytobiorców

Do 8 marca stopa referencyjna wynosiła 2,75 proc., ale już przed wojną mówiło się o spodziewanej podwyżce na poziomie 50 punktów bazowych (do 3,25 proc.). Po 24 lutego było to już 100 lub więcej punktów (do 3,75 proc.). Rekordową podwyżkę stóp o 1 punkt proc. przewidywali m.in. ekonomiści z Banku Pekao. Decyzja w tej sprawie zapadła na dzisiejszym (8 marca) posiedzeniu RPP.

Podwyżka stóp procentowych pomoże wzmocnić polską walutę. Niestety odbije się to negatywnie na kredytobiorcach. To szczególnie trudne dla tych osób, które zdecydowały się na kredyt hipoteczny w 2020 roku. Wówczas z powodu pandemii COVID-19 stopy sięgnęły rekordowo niskiego poziomu. Ich obniżenie miało zapobiec spowolnieniu gospodarczemu wywołanemu lockdownami. Po późniejszych wzrostach rata kredytów poszła w górę, a bieżąca podwyżka jeszcze ją zwiększy.