Gdzie jest wojsko? MON ignoruje maile z pytaniami o zaangażowanie armii w pomoc uchodźcom z Ukrainy

"Jeśli też ciekawi was, gdzie jest armia/WOT, pytajmy tu co dnia razem, bo mail @MON_GOV_PL ignoruje. Czy armia transportuje uchodźców? Czy dostarcza na granicę/do p. recepcyjnych/na PKP kuchnie polowe? Czy dostarczy koksowniki? Czy zapewni noclegi np. w pustych koszarach?" - napisał na Twitterze Tomasz Fenske.

Reporter TOK FM zadał takie pytanie drogą oficjalną, czyli mailem. Ale odpowiedzi się nie doczekał.

Do tej pory do Polski z Ukrainy uciekło blisko 1 mln 300 tys. ludzi. ONZ ocenia, że mamy do czynienia z największym kryzysem humanitarnym w Europie, od czasu wojny na Bałkanach w latach 90. XX wieku.