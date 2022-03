Garść sztuki, łyk zabawy, szczypta nauki. I to wszystko w jednym miejscu. Na zdrowie!

W sercu warszawskiej Pragi, w zabytkowym budynku, gdzie niegdyś mieściła się wytwórnia wódek Koneser, swoje miejsce znalazło muzeum poświęcone jednej z długich, polskich tradycji. Muzeum Polskiej Wódki - bo o nim mowa - choć prezentuje bardzo długą i pełną zaskakujących zwrotów akcji historię najbardziej znanego polskiego trunku, powstało dość niedawno - w czerwcu 2018 roku.

REKLAMA

Jak mówi, Karolina Zieleń-Rak, managerka instytucji, pomysł na jego stworzenie wziął się z "500-letniej tradycji tego trunku na naszych ziemiach i chęci uhonorowanie tego produktu". - Tak jak Szkocja może pochwalić się swoją whisky czy Meksyk tequilą i są z tego znani na całym świecie, tak Polska jak najbardziej kojarzy się z Polską Wódką. Warto nieco więcej móc o tym opowiedzieć i pokazać w dedykowanym jej miejscu - tłumaczy. Zwraca też uwagę, że powstanie muzeum "świetnie złączyło się z czasem, kiedy Polska Wódka została wpisana na listę chronionych oznaczeń geograficznych". - To była taka duża cegiełka do tego, żeby mogło muzeum powstać, żebyśmy mogli o tej naszej Polskiej Wódce opowiadać z szerszym kontekstem - zaznacza.

"Polska Wódka" wielkimi literami? Tylko z polskiego zboża i z polskich gorzelni

Produkowana w Polsce wódka może poszczycić się unijnym znakiem jakości Chronionego Oznaczenia Geograficznego. To określenie, które może być przyznane nazwom produktów spożywczych, jeżeli mają one szczególny związek z miejscem, w którym są wytwarzane. Co ważne, ChOG oprócz zaznaczenia związku między konkretnym regionem geograficznym a nazwą produktu, oznacza także, że szczególną jakość produktu, jego renomę lub inną cechę można w dużej mierze przypisać jego pochodzeniu geograficznemu. I tak jest właśnie z Polską Wódką.

Definicja Polskiej Wódki precyzuje bowiem, że może być ona wytworzona jedynie z tradycyjnych polskich zbóż (żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy i pszenżyta) lub ziemniaków. To jednak nie koniec. Wszystkie etapy wytwarzania destylatu muszą odbywać się na terenie Polski.

Poza definicją tym, co wyróżnia Polską Wódkę na tle innych tego typu trunków, jest droga od surowca z pola upraw do alkoholu dostępnego na sklepowych półkach. Produkcja przebiega w gorzelni, zakładzie rektyfikacji i produkcji wódek, gdzie nad całym procesem czuwa człowiek. O zgodności alkoholu z definicją informuje umieszczony na butelce napis Polska Wódka/Polish Vodka.

Jedno miejsce, wiele możliwości

Choć pandemia koronawirusa dała się we znaki wszystkim, dla Muzeum Polskiej Wódki był to także czas intensywnego rozwoju. Karolina Zieleń-Rak pracuje w nim od początku jego powstania.

- Napędza nas tutaj ta historia, która jest długa, ciekawa, nie do końca oczywista. I o tym się właśnie też można przekonać w muzeum: o różnych takich zakamarkach historii, nietypowych rzeczach, które nie kojarzą się w pierwszym odruchu z Polską Wódką, albo w ogóle z historią destylacji na polskich ziemiach - mówi o motywacji swojej i pracującego z nią zespołu.

Muzeum to bowiem nie tylko wystawa stała, wzbogacona o interaktywne sale degustacyjne i interaktywne instalacje prezentujące proces produkcji polskiej wódki, ale także przestrzeń eventowa, wystawy czasowe, dwa bary dostępne dla każdego oraz szereg warsztatów prowadzonych pod szyldem działającej w muzeum Akademii Polskiej Wódki. - Tak, jak w Toruniu mówi się o piernikach, tak w stolicy można dowiedzieć się więcej o trunku, który jest kojarzony z Polską. Poszerzamy wiedzę i dajemy wiele możliwości spędzenia wolnego czasu - podkreśla managerka. Dodaje, że z największej przestrzeni eventowej muzeum - "Kotłowni" - mogą skorzystać też osoby prywatne lub firmy szukające miejsca dla spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń lub wieczornych imprez firmowych czy zorganizowanych dla znajomych. To także scena wydarzeń kulturalnych, odbywających się pod szyldem "Scena Kotłownia", takich jak koncerty, monodramy, wernisaże czy wystawy czasowe.

Garść smaku, łyk zabawy, szczypta nauki

W muzeum prężnie rozwijana jest oferta warsztatów i szkoleń pod szyldem Akademii Polskiej Wódki. Podczas nich uczestnicy mogą zapoznać się m.in. z technikami degustacji, serwowania wódki, nauczyć się robić koktajle czy odpowiednio i ciekawie łączyć smaki potraw i alkoholu. Kacper Rynecki opowiada, że podczas każdego z siedmiu rodzajów warsztatów nierzadko można zaobserwować niemałe zaskoczenie wśród uczestników. Co powoduje zdziwienie? Były barman wskazuje od razu na degustację wódki prowadzoną podczas warsztatu "Opowieści o Polskiej Wódce". - Wódka przeznaczona do degustacji powinna mieć temperaturę około 18 stopni Celsjusza. Czyli jest ciepła. W Polsce zaś pokutuje przekonanie, że im zimniejsza wódka, tym lepsza, a to nie prawda. Powinniśmy serwować wódkę o temperaturze 6-8 stopni Celsjusza, czyli wcale nie wyciągniętą z zamrażalnika - mówi. Kolejna sprawa to domowe próby tworzenia nalewek. W muzeum można wziąć udział w dedykowanemu tej sztuce szkoleniu. Zaskoczenia? Rynecki zaznacza, że główną rolę odgrywa tu wybór składników. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie produkty, które solo wydają nam się doskonałe, będą dobrze smakowały zalane alkoholem. Kolejną sprawą jest cukier. - Przygotowując nalewki, wszyscy zasypują użyte do niej owoce czy inne produkty cukrem. Owszem, przyspiesza on proces powstawania nalewki, ale tak naprawdę psuje jej smak. Lepiej poczekać dłużej - przekonuje przewodnik.

Czego jeszcze można dowiedzieć się podczas warsztatów? M.in. dlaczego James Bond pije martini wstrząśnięte, a nie zmieszane. Ten sekret i wiele innych poznamy podczas szkoleń z serii "Koktajle z Polską Wódką". Zamienimy się podczas nich na miejsca z barmanem: nauczymy właściwie używać shakera, poznamy historię znanych koktajli, a także samodzielnie przygotujemy kompozycje. Wśród propozycji warsztatów znalazły się też zajęcia z foodpairingu z Polską Wódką. O co chodzi? Jak mówią organizatorzy, o "garść smaku, łyk zabawy i szczyptę nauki". W szalonym skrócie: o teorię połączeń smakowych. - Dlaczego kawa z czekoladą smakują nam bardziej razem niż każdy z tych produktów osobno? Rządzi nami chemia i biologia. To one odpowiadają na pytanie, dlaczego dobrze jest jeść pewne produkty razem, dlaczego razem smakują lepiej niż każdy z osobna. Tak samo jest z jedzeniem i wódką - wyjaśnia Rynecki.

Miłośnicy historii z pewnością chętnie wybiorą się z kolei na warsztat poświęcony polskiej tradycji wznoszenia toastów. Przewodnik nie chce zdradzić szczegółów, ale uchyla rąbek tajemnicy i wyjaśnia, skąd wzięło się najpopularniejsze obecnie "na zdrowie!". Chodziło o słusznie minioną już wiarę w zdrowotne właściwości wódek. Specjalista opowiada też, dlaczego bardzo dbano, by podczas uczt kielichy były zawsze opróżnione. - Niedopity toast był poczytywany jako obraza wznoszącej go osoby - podkreśla.

¾ Koneser Bar i Setki Powodów

W Muzeum Polskiej Wódki nie mogło zabraknąć miejsc, w których można byłoby jej spróbować. Zajmujący wyższe piętra budynku ¾ Koneser Bar to klimatyczne miejsce, specjalizujące się w autorskich koktajlach, ale nie tylko. Nie brakuje w nim także domowych nalewek, które niejednego zaskoczą. Czy można jednak uchylić rąbek tajemnicy? Kacper Rynecki, przewodnik i były barman, opowiada, że nowe smaki nalewek są często przygotowywane co tydzień, a obecnie w ofercie jest ich aż 50. Nierzadko pojawiają się te robione na bazie buraka. - Są bardzo lubiane. To bardzo dobry wybór - zapewnia. Choć teraz w barze można spróbować też m.in. chrzanówki czy imbirówki, pojawiają się też sezonowe klasyki jak piernikówka i śliwkówka. Dużym zainteresowaniem cieszył się również słony karmel. Barmani pozwalają sobie czasem na - jak mówi Karolina Zieleń-Rak - żartobliwe próby. - Pojawiły się infuzje na bekonie, ale mamy również infuzję o smaku rosołu, która okazała się hitem - wymienia.

Choć do baru może wejść każdy - nie trzeba być gościem muzeum - managerka obserwuje jednak, że degustacja, która jest częścią zwiedzania muzeum, często ma swój ciąg dalszy w barze. - Najczęściej kiedy odwiedzi się bar, to chce się też zobaczyć muzeum. I odwrotnie. Kiedy się odwiedzi muzeum, to chce się poznać bar - przekonuje.

Drugi bar to Setki Powodów, zostanie otwarty latem. Czym będzie się różnić od ¾ Koneser Baru? - Klimat zdecydowanie bardziej domówkowy. Bar znajduje się na parterze i jest idealnym miejscem do odwiedzenia przed wycieczką albo na spotkanie ze znajomymi. Główna idea opiera się na miłym spędzaniu czasu razem w grupie - wyjaśnia ideę Zieleń-Rak.

Trunek za kilkanaście tysięcy złotych, whisky na cześć Królowej Elżbiety II

W muzeum działa też sklep z luksusowymi alkoholami Alembik. Znajdziemy w nim nie tylko 30-letnią szkocką whisky Ballantine’s czy 25-letnią whisky, która przez 25 lat dojrzewała w beczkach po sherry, ale także prawdziwe perełki w butelkach stworzone z destylatów, które leżakowały ponad sto lat. Przed ich wypiciem może jednak powstrzymać kupców cena takiego destylatu - trzeba się bowiem liczyć z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych.

W Alembiku można też zobaczyć - i oczywiście zakupić - na przykład whisky Royal Salute. Co jest w niej wyjątkowego? Jak tłumaczy Tomasz Sadlik, który prowadzi sklep, "cała seria Royal Salut jest akceptowana przez dwór brytyjskiej królowej". Pierwsza whisky tego typu została bowiem stworzona na cześć monarchini i zaprezentowana w 1953 roku w dniu jej koronacji. Trunek przykuwa uwagę już samym opakowaniem. - Butelka, w której dostaniemy destylat, została nazwana jak kamień, który podkłada się pod tron w czasie koronacji królów brytyjskich, czyli stone of destiny - kamień przeznaczenia. Zwieńczona jest głowicą, wykonaną na wzór miecza koronacyjnego królów Szkocji - opisuje Sadlik i zaraz dopowiada, że koronacyjny kamień na stałe znajduje się w muzeum w Edynburgu, skąd jest wypożyczany na czas koronacji. Jeśli chcielibyśmy zabrać butelkę Royal Salute do domu, musimy liczyć się z wydatkiem około trzech tysięcy złotych.

Skąd nazwa sklepu, która dla wielu osób ładnie brzmi, ale nie kojarzy się z niczym szczególnym? Alembik to nic innego, jak urządzenie do destylacji, które znane było już greckim alchemikom. - Alembiki to kwintesencja tego, w czym zawsze robiono alkohol. Do dzisiaj przeprowadza się w nich destylację - mówi Sadlik. Dodaje, że alkohol typu whisky, a więc alkohol starzony, często destyluje się w tych samych alembikach od dziesiątek lat, wiele razy remontowanych lub wykonywanych na wzór wcześniejszych. - Łącznie z tym, że odtwarza się wszelkie uszczerbki, które można było znaleźć na

starych alembikach. Jeżeli było wgniecenie w tym poprzednim, to robimy taki sam, z takim samym wgnieceniem. Żeby nie zatracić walorów danego trunku - wyjaśnia ekspert.

A to wszystko i jeszcze więcej - do zobaczenia, doświadczenia i spróbowania w budynku Muzeum Polskiej Wódki.