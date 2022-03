Zmiana czasu na letni - kiedy w 2022? Czy już w ten weekend?

Rozróżnienie na czas zimowy i letni istnieje od lat w blisko 70 krajach na świecie. Mimo toczących się jakiś czas temu rozmów w UE na temat zniesienia zmiany czasu i pozostania przy czasie letnim, nadal dwa razy do roku przestawiamy zegarki. Każdego roku zmiana czasu na letni następuje pod koniec marca, a na zimowy - pod koniec października.

W Polsce zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. W Europie nie dotyczy ona Rosji, Islandii i Białorusi.

Czy zmiana czasu ma wpływ na nasze zdrowie? Co do tej kwestii zdania ekspertów są podzielone. Niektórzy uważają, że zmiana czasu wpływa negatywnie na samopoczucie psychofizyczne, inni są przekonani, iż wpływ ten jest chwilowy i niezbyt znaczący.

Zmiana czasu 2022: znowu będziemy wstawać wcześniej. Czy już w ten weekend?

Zmiana czasu na letni nie jest do końca przyjemna, szczególnie dla osób, które lubią pospać dłużej. Polega ona na przestawieniu zegarków o godzinę do przodu, co wiąże się z wcześniejszym wstawaniem.

Czy zmiana czasu 2022 nastąpi już w ten weekend? Rozwiewamy wątpliwości: do zmiany czasu na letni mamy jeszcze kilka chwil - nie będzie ona miała miejsca w najbliższą niedzielę 20 marca, lecz dopiero w kolejną.

Kiedy zmiana czasu w 2022 roku?

Wedle projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na lata 2022-2026 czas letni środkowoeuropejski w 2022 roku będzie wprowadzony w nocy z 26 na 27 marca (zegarki przestawimy o godz. 2:00 w nocy na godzinę 3:00). Zatem do pracy czy szkoły w poniedziałek 28 marca 2022 roku wstaniemy godzinę wcześniej, niż przez ostatnie kilka miesięcy.

Kiedy kolejne zmiany czasu na letni? W 2023 r. zmiana czasu będzie miała miejsce 26 marca, w 2024 roku 31 marca, w 2025 - 30 marca, a w 2026 r. - 29 marca.