Daniel Obajtek zapowiada obniżki na stacjach Orlen. Ceny paliw pójdą w dół?

W środę na profilu Daniela Obajtka na Twitterze pojawił się komunikat informujący o niższych cenach paliw na stacjach PKN Orlen:

Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie.

Obajtek dodał także, że w Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł.

Kiedy paliwo będzie tańsze?

W ostatnich dniach ceny paliw na polskich stacjach nieustannie rosły. Jednak analitycy z biura maklerskiego Reflex już trzy dni temu wskazywali, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się obniżek cen paliw, które mają związek z malejącą ceną ropy na światowych rynkach.

"Ceny hurtowe np. oleju napędowego spadają od środy i w tym czasie poszły w dół o 10 proc., czyli o 78 gr na litrze. Ropa naftowa, która tydzień temu sięgała szczytów w okolicach 130 dol. za baryłkę, dziś kosztuje 110 dol., a notowania dolara spadły z poziomu powyżej 4,50 zł do 4,38 zł" - czytamy w analizie BM Reflex.

Mimo nieznacznego spadku, ceny paliw wciąż utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i jak zapowiadają analitycy, zwiększenie dostaw ropy z innych kierunków i przebieg konfliktu na Ukrainie w dalszym ciągu będą wpływały na niestabilną sytuację w tym sektorze.