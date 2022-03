Zobacz wideo

Obostrzenia w Polsce. Koniec maseczek już niedługo? Minister Adam Niedzielski wyjaśnia

Wybuch wojny na Ukrainie zepchnął pandemię COVID-19 na drugi plan. Nie oznacza to jednak, że koronawirus zniknął - w Polsce nadal notuje się zakażenia. Obecnie do kraju przybyło już ponad półtora miliona uchodźców, co również powoduje tworzenie się dużych skupisk ludzi i potencjalne wyższe obciążenie służby zdrowia.

REKLAMA

To sprawia, że zasadne stają się pytania o słuszność zniesienia obostrzeń covidowych. Przykładowo wiele osób zastanawia się, co dalej z maseczkami. Czy wciąż można liczyć na zniesienie nakazu zasłaniania ust i nosa w zamkniętej przestrzeni?

Minister Adam Niedzielski na antenie Polsat News poruszył kwestię dalszego znoszenia obostrzeń. - Stan zagrożenia pandemicznego utrzymamy w Polsce jeszcze przez jakiś czas, bo przypomnę, że to jest taka stopniowalność, i zanim jest stan pandemii, to jest stan zagrożenia pandemicznego - powiedział. Jednocześnie przyznał, że rządzący już w kwietniu chcą podjąć decyzję o całkowitym zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Dotyczyłoby to:

zniesienia stanu pandemicznego w Polsce (przy zachowaniu stanu zagrożenia pandemicznego);

zniesienia obowiązku noszenia maseczek;

skrócenia lub zniesienia izolacji i kwarantanny u współdomowników;

skrócenia lub zniesienia izolacji i kwarantanny po przyjeździe do kraju.

Koronawirus w Polsce. Dzienna liczba zakażeń COVID-19 (14 marca 2022)

Według danych podanych przez rząd, 14 marca odnotowano 5298 nowych zakażeń COVID-19. Wśród nich były 4763 nowe zakażenia i 535 ponownych. Jedna zakażona osoba zmarła, a 13 682 wyzdrowiały. Na kwarantannie przebywało wówczas 54 304 osoby.

Koniec pandemii w Polsce? Większość obostrzeń znika od 1 marca

Większość dotychczasowych obostrzeń obowiązujących w Polsce została zdjęta lub złagodzona już od 1 marca 2022 roku. Ta decyzja rządu była podyktowana spadkiem liczby hospitalizacji po zakażeniu wariantem omikron oraz rosnącą liczbą osób, które są w pełni zaszczepione lub przeszły już COVID-19 i nabyły odporność. Na rezygnację z pozostałych obostrzeń, w tym obowiązku noszenia maseczek, będzie trzeba zaczekać do kwietnia. Nie jest to jednak całkowicie przesądzone, ponieważ w innych krajach (np. w Niemczech) notuje się wzrost liczby zakażeń. Trudno więc mówić obecnie o końcu pandemii.

- Oczywiście, że jeśli będziemy mieć wzrosty zakażeń, termin znoszenia obostrzeń trzeba będzie przesuwać. Kiedy patrzymy na Niemcy i Wielką Brytanię, widzimy, że ta zwiększona liczba zakażeń nie przekłada się na większe obciążenie szpitali. A to jest najistotniejsze - tłumaczył minister Niedzielski w wywiadzie dla "Faktu". Podkreślał przy tym, że "pandemia przygotowała nas do zarządzania kryzysowego, z jakim mamy do czynienia przy napływie pacjentów z ogarniętej wojną Ukrainy".