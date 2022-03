Zobacz wideo

Uzyskaniem kluczowej decyzji Daniel Obajtek pochwalił się na Twitterze:

"Jeszcze w tym roku @PKN_ORLEN połączy się z @GK_PGNiG.Pozyskana przez nas zgoda UOKiK otwiera drogę do integracji obu firm. W obecnej sytuacji widać wyraźnie, jak ważne są działania wzmacniające bezpieczeństwo i przyspieszające transformację energetyczną Polski i regionu" - napisał prezes PKN Orlen.

PKN Orlen przejmie PGNiG, ale musi spełnić jeden warunek

Warunkiem przejęcia PGNiG przez Orlen jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z Grupy PGNiG będącej operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce. Nabywca musi zostać zatwierdzony przez UOKiK.

- Zgodnie z kryteriami zawartymi w decyzji regulatora, nowy właściciel będzie musiał zagwarantować, że działalność operatora będzie realizowana z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nabywca nie będzie mógł też należeć do grupy kapitałowej, która zajmuje się obrotem gazem ziemnym - czytamy w komunikacie.

Wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji prasowej zapowiedział, że nowy nabywca Gas Storage ma być polski.

- Nie chcę jeszcze ujawniać modelu, który chcielibyśmy zastosować, jeśli chodzi o Gas Storage. Będziemy szukać możliwości, aby zarządzanie pozostało w rękach podmiotu niezależnego, ale polskiego. Żeby dawał on rękojmię, że kontrola nad strategicznym zasobem będzie gwarantowała nasze bezpieczeństwo. To jest nasz priorytet i jestem przekonany, że to założenie uda nam się wykonać - powiedział podczas środowej konferencji prasowej.

Do czasu finalizacji fuzji PKN Orlen i PGNiG są oddzielnymi spółkami, które współpracują nad realizacją przejęcia.

Orlen przejmie PGNiG. Skarb Państwa z kontrolą nad nowym koncernem

Połączenie PKN Orlen z Lotosem i PGNiG doprowadzi do powstania koncernu o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów złotych, w którym Skarb Państwa chce mieć udział na poziomie bliskim 50 procent.

- Naszym założeniem jest, że w wyniku połączeń zarówno jeśli chodzi o Lotos, jak i PGNIG, wzrośnie udział własności Skarbu Państwa w nowym podmiocie. Obecnie bezpośredni udział Skarbu Państwa w strukturze własnościowej Orlenu jest na poziomie zaledwie 27 proc. Musimy wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski również poprzez wzmocnienie państwowego akcjonariatu w nowym podmiocie i dlatego nie preferujemy i nie będziemy realizować transakcji w sposób gotówkowy, tylko poprzez połączenie i fuzję - powiedział dziennikarzom Jacek Sasin.

- Chcemy podnieść udział Skarbu Państwa do takiego poziomu, który będzie gwarantował kontrolę. Zakładamy, że będzie to udział na poziomie bliskim 50 proc. - cytuje wypowiedź wicepremiera PAP.