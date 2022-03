"Ludzie, błagam, znajdźcie mi tę Ukrainkę!". O tym, jak Polacy próbują wygrać wojnę z Putinem

Zobacz wideo

Ilona Kuczyńska zapamiętała, że mała Valentyna biegała po podwórku z różdżką i zamieniała jej dzieciństwo w dorosłość. - Przystawiała tę różdżkę do lalki, a ta stawała się naszą córką. Potem z koszyka na drewno wyczarowała wózek dla dziecka, z liści - pieniądze, a ze skrzynki na jabłka - samochód. No i już miałyśmy wszystko, czego – jak nam się wydawało – dorośli potrzebują do szczęścia. To była taka zabawa w dom, tylko z elementami magii – uśmiecha się Ilona.

REKLAMA

Ten obrazek wrócił jej na pamięć, gdy usłyszała o wybuchu wojny w Ukrainie. Nagle wpadła w panikę, zaczęła biegać za mężem po mieszkaniu i powtarzać w kółko imię swojej przyjaciółki z dzieciństwa: "Valentyna tam została, Valentynie może coś grozić, jak ja mogłam zapomnieć o Valentynie!". - Ale uspokój się i powiedz, kim jest ta Velentyna – dziwił się mąż.

- Miał prawo się dziwić, bo chyba nigdy mu o niej nie opowiadałam. Nie było powodu, bo dorosłość mnie i Valentynę rozdzieliła. Jeszcze w latach 90. przyjeżdżała do nas z rodzicami, bo nasi ojcowie byli kuzynami i się przyjaźnili. Ale gdy mój tata umarł, kontakt nie tyle się urwał, co ograniczył się do pocztówek wysyłanych z okazji świąt. Potem były jeszcze sporadyczne wymiany zdań na Messengerze, obietnice wspólnego spotkania, ale spełzło to na niczym – opowiada.

Niedługo po wybuchu wojny Ilona Kuczyńska zobaczyła w telewizji blok w Kijowie, który został rozbebeszony przez rosyjską rakietę. Pomyślała, że mogła w nim mieszkać jej koleżanka z dzieciństwa, bo właśnie ze stolicy Ukrainy pochodziła. - Bałam się o Valentynę, ale też - to dziwne – o siebie. Poczułam, że część mnie jest zagrożona. Ten dom, w który bawiłyśmy się z Valentyną w dzieciństwie. Jakby zaraz miał runąć przez te cholerne rakiety Putina – mówi.

Miała tylko kontakt do Valentyny na Messengerze i jej stary adres w Kijowie, ale komunikator milczał, a na listy było już za późno. Zobaczyła jednak, że na Facebooku zaroiło się od ogłoszeń, w których Polacy i mieszkający tutaj Ukraińcy poszukują swoich krewnych lub znajomych z Kijowa, Mariupola, Lwowa, Równego, Odessy. Ilona postanowiła spróbować – wrzuciła na Fejsa zdjęcie koleżanki, link do jej profilu, datę urodzenia, imiona jej rodziców, ten stary adres i swój numer telefonu.

- Dopisałam: "Ludzie, błagam, znajdźcie mi tę Ukrainkę!" i opublikowałam. Chwilę później ruszyła lawina. Coś, o czym nigdy bym nie pomyślała, że może się zadziać – przyznaje.

"Wszystkie ręce na pokład, to już też nasza sprawa"

Post Ilony Kuczyńskiej udostępniali jej znajomi i zupełnie obcy ludzie. Kolejni meldowali: "Przekazałam dane do punktu dla uchodźców w Przemyślu", "Krościenko już wie!", "Hrebenne – poszło", "Udostępniłem we Włoszech", "Ud. w Bremen".

Ktoś pisał, że odpalił wyszukiwanie zdjęć w Google’u, inny przeczesywał profile na Facebooku i podsyłał Ilonie te, które należą do kobiet przypominających Valentynę ("bo mogła założyć nowy"). Następny podpowiedział, jak zgłosić sprawę do Polskiego Czerwonego Krzyża. Kolejny przetłumaczył post Ilony i udostępnił go w niemieckich grupach, które zajmują się pomocą uchodźcom.

Były też wyrazy wsparcia: "Odnajdzie się, będzie dobrze", "Modlę się, żeby Valentyna się znalazła", "Wszystkie ręce na pokład, to już też nasza sprawa".

- Byłam w szoku. Zastanawiałam się, dlaczego ludzie tak ruszyli z pomocą. Bo jednak w czasach pokoju ogłoszenia w stylu: „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" raczej niewielu obchodzą. A tu nagle takie zainteresowanie! Myślę, że wszyscy czujemy strach przed wojną i włączamy się w pomoc, bo chcemy sobie z nim jakoś radzić. Teraz zupełnie obce sprawy stają się naszymi. Tak próbujemy tę wojnę wygrać. Bo innego sposobu na nią nie mamy – ocenia Ilona.

Mimo dużego zaangażowania historia poszukiwań Valentyny z Kijowa nie zdawała się zbliżać do happy endu. Ilona Kuczyńska traciła nadzieję. - Myślałam ze smutkiem, że przydałaby się ta różdżka, za pomocą której mała Valentyna wyczarowywała bezpieczny świat - opowiada.

"Przed wojną szczera radość, a w jej trakcie co najwyżej ulga, że ktoś żyje"

W końcu Ilona uznała, że nie może czekać bezczynnie na Valentynę. Zaczęła pomagać innym w poszukiwaniu Ukraińców, których życie mogło być zagrożone. Udostępniała ogłoszenia i przekazywała je do grup pomocowych w social mediach. Z każdego szczęśliwego zakończenia takich poszukiwań cieszyła się, jakby to jej dotyczyło. A happy endów nie brakowało. Ludzie pisali:

"MAMY TO!!!! ZNALEZIONA!!!! Liana jest w Niemczech cała i zdrowa! Za chwilę ma rozmawiać z mamą! Bardzo dziękuje wszystkim za zaangażowanie, pomoc, trzymanie kciuków. Post został udostępniony na grupach w niezliczonej ilości. Na tych, które policzyłem, to ponad 40 tys. razy, a było tego więcej. DZIĘKI!!!!";

"Dziękuję Wam, dobrzy ludzie. MOJE DZIECI ZOSTAŁY ZNALEZIONE. Pokój Wam wszystkim!!!!";

"Dziewczyna i dzieci odnalezione. Przebywają w Kijowie, ale są bezpieczni. Wszystkim serdecznie dziękuję z całego serca za udostępnianie i troskę o nich. Nadzieja umiera ostatnia";

"Potwierdzamy, że Marcin odnalazł się w jednym ze szpitali. Jego zdrowiu i życiu już nic nie zagraża. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w poszukiwania Marcina. Wasza pomoc i zaangażowanie dużo dla nas znaczy. Nigdy wam tego nie zapomnimy";

"Olija i jej dzieci odnalezione. Już wiadomo, że żyją! Dziękuję".

Na tym ostatnim wpisie Ilona Kuczyńska zawiesiła wzrok na dłużej, a po policzku spłynęła jej łza. Do postu załączone zostały zdjęcia młodej Oliji i jej kilkuletnich córek. Wszystkie trzy się uśmiechały, więc Ilona wywnioskowała, że fotografie zostały zrobione przed wojną. - Miałam taką gorzką myśl: przed wojną szczera radość, a w jej trakcie co najwyżej ulga, że ktoś żyje – stwierdza.

"Myślałam, że mi serce pęknie"

Im więcej uchodźców przybywa do Polski, tym więcej tej ulgi można znaleźć w grupach pomocowych. I tym więcej pojawia się hejtu, którego moderatorzy nie nadążają usuwać. W Ilonę Kuczyńską też uderzył. - Na początku to było zwykłe czepialstwo: "Po tylu latach nagle sobie przypomniałaś o tej Ukraince? Coś tu śmierdzi". Tylko co śmierdziało? To, że w dorosłości ludzie czasem tracą kontakt z przyjaciółmi z dzieciństwa? A może to, że ludzie, nawet gdy tracą kontakt, nie do końca o sobie zapominają? Czy to dziwne, że wojna może taką pamięć odświeżyć? Że wtedy można bać się o kogoś, kogo dawno się nie widziało? - mówi.

Jak dodaje, po czepialstwie przyszły złośliwe sugestie, które ją dotknęły. - Trolle pisały, że próbuję tylko zrobić szum wokół siebie, że Valentyna nie istnieje, a jeśli już, to chcę ją ściągnąć do sprzątania domu. Ktoś też dodał, że na pewno już nie żyje, bo Putin zrobił swoje. Wiem, że nie powinnam się takim chamstwem przejmować, ale nie da rady. Wystawiłam coś intymnego, bo dzieciństwo i strach na widok publiczny, a później poczułam, jak ktoś uderza mnie w czuły punkt – wyznaje.

Chciała nawet usunąć ogłoszenia o poszukiwaniu koleżanki, ale się zawahała. - Myślałam, że mi serce pęknie, bo to byłoby jak pogrzebanie nadziei. Znów poczułam panikę i znów zaczęłam chodzić za mężem po mieszkaniu, tyle że tym razem już nie powtarzałam jej imienia, tylko swój pomysł: "Weźmy kogoś. Jedźmy na granicę i weźmy uchodźcę pod swój dach. Mamy pokoje po córkach, które już się usamodzielniły. Mówię ci, weźmy" - opowiada.

Mąż się zgodził. Wkrótce potem oboje zaczęli przygotowywać swój dom pod Wrocławiem na przyjęcie ludzi, którzy uciekają przed wojną.

Telefon

- Dzień dobry, czy dodzwoniłam się do pani Ilony Kuczyńskiej? - usłyszała kobiecy głos w telefonie.

- Tak, to ja. Jeśli chodzi o oferty marketingowe, to ja… - zaczęła Ilona.

- Nie, dzwonię z punktu recepcyjnego dla uchodźców. Jestem wolontariuszką z Warszawy - słysząc te słowa, zamarła. W głowie szybko próbowała złożyć słowa, które przed chwilą usłyszała, by wycisnąć z nich jakiś sens. Bezskutecznie.

- Widziałam pani post na Facebooku. Czy odnalazła pani już znajomą z dzieciństwa? - kontynuowała wolontariuszka.

- Niestety nie. Ale właściwie w jakiej sprawie pani dzwoni? - dziwiła się Ilona i czuła, jak je serce wali.

- Bo chyba mam dla pani dobrą wiadomość... - usłyszała.

Mały drewniany łabędź

Gdy pytam, kiedy z jakiegoś miejsca robi się dom, Ilona Kuczyńska najpierw wyrzuca z siebie chaotyczne zdania, później milknie, w końcu odpowiada: "Wychodzi na to, że dom staje się wtedy, gdy można w nim postawić małego łabędzia".

Pokazuje figurkę wystruganą w drewnie i pociągniętą lakierem bezbarwnym. Jest trochę poobijany, a prawe skrzydło ma lekko odłamane. Gdyby był żywy, już nie mógłby polecieć. - Valentyna przywiozła go z Kijowa. Jego i niewiele więcej. Wystrugał go dla niej tata. Teraz to jedyna pamiątka, która jej po nim została. Niestety nic po mamie nie zdążyła zabrać. Oboje zmarli jeszcze przed wojną – tłumaczy.

Valentyna prawie ciągle milczy od momentu, gdy Ilona Kuczyńska przywiozła ją z mężem do swojego domu pod Wrocławiem. Nic dziwnego, uchodźczyni jest straumatyzowana. Jeszcze nie wiadomo, co przeżyła w Kijowie i podczas ucieczki do Polski.

- Nie naciskam, nie dopytuję, bo potrzeba czasu. Jak będzie gotowa, załatwię jej pomoc terapeuty. Póki co nie chce się z nikim spotykać. Powtarza tylko w kółko "dziękuję". Siadam wtedy przy niej i tulę. Albo gładzę ją po dłoni. "A pamiętasz..." - przywołuję z dzieciństwa tę naszą historię, w której ona za pomocą różdżki wyczarowuje bezpieczny świat. Nie płacze wtedy, tylko tak smutno się uśmiecha – puentuje Ilona Kuczyńska.

Teraz z kodem: UKRAINA odsłuchasz każdą audycję i podcast TOK FM. Aktywuj kod tutaj ->