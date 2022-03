Awaria na kolei. Opóźnienia pociągów. Czy to atak hakerski?

Awaria na kolei spowodowała gigantyczne opóźnienia pociągów

Utrudnienia w podróżowaniu pociągami PKP Intercity, na jakie natrafili w czwartkowy poranek pasażerowie, spowodowane są poważną awarią techniczną:

- Awaria w PKP Polskich Liniach Kolejowych objęła 19 z 33 Lokalnych Centrów Sterowania wyposażonych przez Alstom. Niektóre pociągi mogą w ogólne w czwartek nie zostać uruchomione - powiedział na specjalnej konferencji wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

Na niektórych trasach opóźnienia pociągów sięgały ponad dwie godziny. Problemy mieli także pasażerowie, którzy próbowali kupić, bądź zarezerwować bilet online. Od rana nie działał bowiem portal pasażera PKP. Obecnie strona została przywrócona, ale władze kolei zachęcają podróżnych do rezygnacji z usług PKP Intercity w dniu 17 marca:

- W związku z występującymi na sieci kolejowej usterkami urządzeń sterowania odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu kolejowego, informujemy, że dziś (17 marca br.) mogą występować duże opóźnienia w kursowaniu pociągów, pociągi będą kierowane innymi trasami lub wprowadzana zastępcza komunikacja autobusowa. Rekomendujemy rozważenie rezygnacji z podróży w dn. 17 marca br. Pasażerowie, którzy zakupili bilet w kasie, otrzymają zwrot kosztów za bilet bez potrącenia odstępnego. Zwrot odstępnego za bilety zakupione w systemie e-IC jest możliwy w drodze reklamacji. - taki komunikat pojawił się w portalu pasażera PKP Intercity

Czy awaria na kolei to efekt ataku hakerskiego?

W PKP PLK zebrał się sztab kryzysowy. Jak podaje serwis Rynek Kolejowy władze spółki nie potwierdzają, iż doszło do ataku hakerskiego. Trudno jednak nie dostrzec podobieństwa do sytuacji, jaka miała miejsce w styczniu na Białorusi. Grupa hakerów, z pobudek politycznych zaatakowała tamtejszą kolei, powodując trwające przez kilka tygodni poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. O tym, że teza o ataku cyberprzestępców jest brana pod uwagę, świadczy także komunikat opublikowany przez pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Janusza Cieszyńskiego:

- W związku z wystąpieniem usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym jeszcze dziś odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych działającego zgodnie z art. 36 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa — poinformował na Twitterze.

Awaria kolei nie tylko w Polsce

Jak informuje na Twitterze minister infrastuktury Andrzej Adamczyk, podobne usterki miały miejsce tej nocy w innych państwach:

- Identyczne, jak w Polsce usterki elektronicznych systemów sterowania ruchem na sieci kolejowej, dostarczanych przez Alstom/Bombardier, miały miejsce nocą na terenie Indii, Singapuru i prawdopodobnie Pakistanu. Przyczyna nadal jest przedmiotem ustaleń. PKP PLK nieustannie pracuje nad minimalizacją skutków awarii, która dotknęła ok. 80 proc. ruchu kolejowego w Polsce - przekazał minister

Tymczasem PKP informuje pasażerów o intensywnych pracach nad likwidacją skutków awarii. Wznawiana jest praca lokalnych centrów sterowania (LCS) i przywracany ruch pociągów. Przed godz. 11:00 przywrócono ruch z wykorzystaniem urządzeń m.in. w LCS Działdowo, Ciechanów, Gdynia, Tczew - poinformowano w komunikacie PKP PLK.