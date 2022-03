Wielka awaria na kolei. "60 proc. urządzeń przywróconych do eksploatacji"

Ponad 60 proc. urządzeń do sterowania ruchem jest już przywróconych do eksploatacji, pozostała część zostanie przywrócona do końca dnia - przekazał w oświadczeniu Alstom, nawiązując do czwartkowej awarii, która dotknęła krajowej sieci kolejowej.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl