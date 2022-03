Do kiedy rozliczyć PIT za 2021? Termin się zbliża, a z podatkami nie warto zwlekać!

Do kiedy można rozliczyć PIT za 2021 rok? Zostało coraz mniej czasu na złożenie deklaracji!

Pierwszy dzień na rozliczenie e-deklaracji przypadał 15 lutego. Wtedy wygenerowano automatyczny PIT przypisany do danego podatnika. Od tamtej pory użytkownicy mogą dokonywać w nich zmian albo zaakceptować takie automatyczne deklaracje. To właśnie tam można m.in. skorzystać z ulg lub przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym albo wprowadziliśmy już wymagane zmiany, wystarczy przesłać PIT do Urzędu Skarbowego za pomocą jednego kliknięcia. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ nieubłaganie zbliża się ostateczny termin składania deklaracji podatkowej.

Ostateczny termin składania deklaracji Mój e-PIT przypada 2 maja 2022 roku, ponieważ 30 kwietnia to sobota, a więc dzień wolny. Jeżeli podatnik nie wykona żadnej akcji do tego czasu, to KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowano na podstawie dotychczasowych danych. Oznacza to, że de facto zeznanie podatkowe rozliczy się samo i wciąż zostanie złożone w terminie.

Twój e-PIT 2022. Rozliczenie PITu przez Internet to szybszy zwrot podatku?

Polacy mogą rozliczać się z pomocą internetowej platformy e-Urząd Skarbowy na www.podatki.gov.pl. PIT-37, PIT-28, PIT-36 i PIT-38 - wszystkie deklaracje są dostępne w tamtejszej usłudze Twój e-PIT. Dzięki nim nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić formalności podatkowe. Ponadto Ministerstwo Finansów gwarantuje szybszy zwrot podatku (do 45 dni), tym podatnikom, którzy rozliczą się przez internet. Przy korzystaniu z formy papierowej często trzeba czekać nawet do 3 miesięcy od złożenia deklaracji.

Spóźniony PIT. Co zrobić, gdy nie wysłało się deklaracji podatkowej w terminie?

Niestety w życiu zdarzają się takie sytuacje, kiedy nie mamy możliwości wywiązać się z pewnych obowiązków. Tak może być również w przypadku składania deklaracji podatkowych. Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji PIT w terminie. Za niewywiązanie się z tego grożą konsekwencje karno skarbowe, a ich dotkliwość jest zależna od tego, czy popełniono wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe. Zasady te zawiera Kodeks Karny Skarbowy