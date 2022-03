Bojkot Nestle. Polacy rezygnują z zakupów. Sprawdź marki i produkty Nestle w Polsce

Po ataku Rosji na Ukrainę wiele zachodnich firm obecnych dotychczas na rosyjskim rynku, na znak protestu przeciwko wojnie wycofała swoje biznesy z Rosji. Niestety jak widać nie wszystkich stać na taki gest i rezygnację z zysków dla ratowania Ukrainy. Są firmy które nie zamierzają rezygnować z rosyjskiego rynku i wciąż są tam aktywne, zasilając tym samym swoimi podatkami finansowanie działań wojennych. Jednym z takich koncernów jest Nestle.

Do zmiany decyzji szefa szwajcarskiego koncernu próbował namówić sam premier Ukrainy.

- Rozmawiałem z dyrektorem generalnym Nestlé, panem Markiem Schneiderem, o skutkach ubocznych pozostania na rynku rosyjskim. Niestety nie okazuje zrozumienia. Płacenie podatków do budżetu państwa terrorystycznego oznacza zabijanie bezbronnych dzieci i matek. Mam nadzieję, że Nestlé wkrótce zmieni zdanie – napisał na Twitterze Denys Szmyhal.

Nestle krytykują także polscy politycy. Robert Biedroń na swoim Twitterze napisał:

- Nestle, pora skończyć z fundowaniem Rosji brutalnego ataku na Ukrainę.

Janusz Piechociński zaś zachęca do bojkotu majonezu Winiary:

Majonez Kielecki – ani regulatorów, ani aromatów, ani zagęstników – można? Można!

WINIARY – aromat, regulator, EDTA… no i Nestle!!! #bojkot

Co produkuje Nestle - nie tylko płatki śniadaniowe i kakao

Większość konsumentów kojarzy szwajcarski koncern głównie z popularnymi płatkami śniadaniowymi i kakao. Jednak marki Nestle w Polsce to ogromna gama produktów, z których wielu z nas korzysta na co dzień.

Kakao Nesquik oraz cała gama płatków śniadaniowych takich, jak Cini Minis, Cheerios, Chocapic czy Corn Flakes to flagowe produkty Nestle. Marka ma w swojej ofercie także batony zbożowe oraz owsianki Nesvita.

Szwajcarski koncern jest także producentem popularnych batonów Princessa, Lion, KitKat, Aero, żelków JoJo, draży Smarties i czekoladek After Eight. Do Nestle należy również linia produktów Nescafe, Dolce Gusto oraz Starbucks.

W ofercie Nestle znajduje się bardzo wiele produktów dla małych dzieci i niemowląt takich, jak mleka modyfikowane NAN, zupki, obiadki i deserki Gerber a także soczki Bobo Fruit.

Właściciele zwierząt z pewnością znają karmę Purina. To również produkt szwajcarskiego koncernu.

Jednak tym, co najbardziej uderzyło w polskich konsumentów jest fakt, iż Nestle jest właścicielem całej marki Winiary. Kojarzony z Polską producent przypraw, sosów w proszku, galaretek, a przede wszystkim Majonezu Dekoracyjnego jest częścią Nestle.

Polacy zapowiadają więc bojkot majonezu Winiary, który dotychczas gościł na wielu polskich stołach, zwłaszcza podczas Wielkanocy. Jeśli w tym roku konsumenci sięgną po konkurencyjne marki, wyniki sprzedażowe Nestle mogą spaść. Każdy konsument ma wpływ!

Nestle na celowniku Anonymous. Twitterowa groźba hakerów

Bojkot Nestle zapowiadają nie tylko konsumenci. Koncern stał się celem grupy Anonymous, która pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę wypowiedziała Władimirowi Putinowi cyberwojnę. Po kilku udanych atakach na rosyjskie strony rządowe, Anonymous wzięli na celownik firmy, które nie chcą wycofać się z Rosji.

- Apelujemy do wszystkich firm, które wciąż współpracują z Rosją płacąc podatki zasilające budżet kremlowskiego, zbrodniczego reżimu: Wycofajcie się z Rosji. Dajemy wam 48 godzin na refleksję i wycofanie z Rosji, w przeciwnym razie stanie się naszym celem. - czytamy w poście opublikowanym 20 marca.

Na pierwszy ogień poszło właśnie Nestle. Grupa włamała się do bazy danych firmy i opublikowała dane kontaktowe pracowników, adresy mailowe, ich nazwiska i służbowe stanowiska.

- Anonymous obarcza was winą za śmierć bezbronnych matek i dzieci. Nestle, wycofajcie się w Rosji. Zostając w Rosji sponsorujecie wojnę na Ukrainie - napisali na Twitterze hakerzy.

Marka Winiary odpowiada na bojkot Nestle - Nasz majonez nie dociera do Rosji

Tymczasem marka Winiary czuje się ofiarą konsumenckiego bojkotu i zapewnia, że lubiany przez Polaków majonez nie jest dostępny w rosyjskich sklepach. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Ilona Marciniak-Grzęda, asystentka dyrektora zakładu Winiar stwierdziła, że "ten komunikat wywołał niestety eskalację bardzo negatywnych zachowań i komentarzy" ale podkreśliła, że Nestle ograniczyło działalność w Rosji. Reklamy i inwestycje zostały wstrzymane. Dostarczane są tylko podstawowe produkty spożywcze, jak żywność dla niemowląt - powiedziała i dodała, że Winiary to polska marka a majonezu nikt nie eksportuje do Rosji.

Nestlé był największym zagranicznym reklamodawcą na rosyjskim rynku. Koncern wydał na promocję swoich marek w rosyjskich mediach ponad 80 mln dolarów.

