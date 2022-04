Koronawirus w Polsce. Czy pandemia odpuszcza? Najnowsze dane z resortu zdrowia [3 kwietnia]

Zobacz wideo

Mamy 557 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W związku z COVID-19 zmarły dwie osoby.

REKLAMA

Koronawirus w Polsce. Liczby ostatnich dni

Potwierdzono 2 103 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w sobotę 2 kwietnia Ministerstwo Zdrowia. W związku z COVID-19 zmarło 96 osób.

W piątek 1 kwietnia Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 4 053 zakażeniach koronawirusem. 383 przypadki były to zakażenia ponowne. Zmarły 74 osoby z COVID-19.

Z kolei w czwartek 31 marca MZ poinformowała o 4997 zakażeniach koronawirusem. 505 z nich były to zakażenia ponowne. Zmarło 133 chorych z COVID-19.

W środę 30 marca Ministerstwo Zdrowia podało, że stwierdzono 5 742 nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. W związku z COVID-19 zmarło 101 osób.

We wtorek 29 marca informowano o 6 608 nowych przypadkach. W związku z chorobą zmarło 110 osób. Dzień wcześniej, w poniedziałek MZ podało zaś, że mamy 2 368 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarła jedna osoba.

W niedzielę 27 marca odnotowano 3494 nowych zakażeń. W związku z COVID-19 zmarło siedem osób. W sobotę MZ poinformowało o 6 633 nowych zakażeniach, w związku z koronawirusem zmarło 85 osób. W piątek nowych zakażeń COVID-19 było 8 241, w związku z COVID-19 zmarło 110 osób.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek od 28 marca

Podjąłem decyzję o tym, żeby od 28 marca wprowadzić zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Nie dotyczy to podmiotów leczniczych – powiedział podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Od poniedziałku zniesiona została także izolacja domowa, kwarantanna dla współdomowników i kwarantanna graniczna.

Zdaniem wielu ekspertów, decyzja jest przedwczesna. - Nie siedzę w głowie ministra. Nie słyszymy głosu ekspertów z tej nowej Rady Medycznej. Obawiam się, że to czysta propaganda oczekiwanego sukcesu, czyli zwycięstwa nad wirusem. Takiego wiosennego oddechu, zastrzyku optymizmu, że wirus sobie poszedł i można żyć dalej - wskazywał w TOK FM doktor Paweł Grzesiowski.

Także zdaniem dr Lidii Stopyry, specjalistki chorób zakaźnych i pediatrii, znoszenie w tej chwili obostrzeń jest ryzykowne. - Sytuacja jest znacznie lepsza niż kilka tygodni temu, gdy mieliśmy po 50 000 zachorowań dziennie, jednak powinniśmy zachować czujność. To nie jest czas, żeby powiedzieć: koniec pandemii, możemy żyć normalnie. Znoszenie w tym momencie obostrzeń, obowiązku noszenia maseczek jest nieco ryzykowne - oceniła w TOK FM dr Stopyra.

Jak alarmowała, "może dojść do tego, że będzie wzrost liczby zakażeń i liczby osób hospitalizowanych". Bo w Polsce znaczna część społeczeństwa cały czas jest niezaszczepiona przeciwko COVID-19. Trzy dawki szczepionki przyjęło ledwie ok. 30 proc. Polek i Polaków.

MZ zmienia sposób raportowania o epidemii. "COVID-19 schorzeniem podobnym do grypy"

Od soboty codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia na temat pandemii będą zawierać mniej danych - przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Nie ma już przecież instytucji kwarantanny. Ostatnie osoby wychodzą z kwarantanny nałożonej do minionej niedzieli. Od piątku nie można wykonać testu inaczej jak na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, więc utrzymywanie pozycji zleceń z POZ przestaje mieć sens. Z racji tego, że testy w POZ to będą wyłącznie testy antygenowe nie ma powodu, by utrzymywać w raportach podział na testy genowe i antygenowe - dodał.

Wojciech Andrusiewicz zapewnił przy tym, że "na pewno w najbliższym czasie będą kolejne zmiany w raportowaniu". Jakie? Na tym etapie jeszcze nie ujawniono.

- Powoli jednak cały świat, wszystkie państwa przechodzą z epidemii do endemii, czyli stałego występowania zakażeń, które będą się utrzymywać co roku na podobnym poziomie. Oznacza to, że COVID-19 staje się powoli schorzeniem podobnym do grypy. Stan raportowania musimy też do tej zmiany dostosować - skwitował.

COVID-19 nie odpuszcza w Chinach. Pół Szanghaju objęte lockdownem

Władze Szanghaju zaczęły w poniedziałek dwustopniową akcję walki z koronawirusem, zamknęły przeprawy przez rzekę Huangpu i objęły lockdownem dzielnice na jej wschodnim brzegu. 26-milionowe miasto jest epicentrum najnowszej fali zakażeń wariantem omikron w Chinach.

W niedzielę w Szanghaju wykryto rekordową liczbę 3450 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem, co odpowiadało za 70 proc. przypadków odnotowanych w całym kraju. Zdiagnozowano również 50 infekcji objawowych - wynika z poniedziałkowego sprawozdania państwowej komisji zdrowia.