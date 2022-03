Wielkanoc 2022: Znamy pogodę jaka będzie na święta

Przerwa świąteczna. Wielkanoc 2022 już 3 tygodnie

Wielkanoc to święto ruchome, które w tym roku przypada na niedzielę 17 kwietnia i poniedziałek 18 kwietnia, który jest dniem wolnym od pracy. Na dłuższą przerwę świąteczną mogą liczyć uczniowie. Wolne od zajęć lekcyjnych zacznie się jeszcze przed świętami, a konkretnie w czwartek 14 kwietnia i potrwa do wtorku 19 kwietnia.

Pogoda na Wielkanoc 2022 - prognozy są optymistyczne

I choć perspektywa trzech tygodni jest zbyt długą by ustalić, jakich temperatur możemy spodziewać się w trakcie przerwy świątecznej, to Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej prognozuje, iż średnie temperatury w kwietniu tego roku będą powyżej normy:

W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w prawie całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na północnym zachodzie możliwa suma poniżej normy — podaje IMGW.

Wielkanoc 2022 nad morzem? A może przerwa świąteczna w górach?

Tak optymistyczne prognozy zachęcają do planowania świąt w taki sposób, by jak najwięcej czasu spędzić na świeżym powietrzu. Wielbiciele polskiego morza mają do wyboru kilka nadmorskich miejscowości, które także poza sezonem oferują wiele atrakcji dla turystów. Począwszy od pięknego Trójmiasta, przez Półwysep Helski czy malowniczą Mierzeję Wiślaną.

Tradycyjnie częstym kierunkiem wielkanocnych wyjazdów Polaków są także góry. I niekoniecznie muszą to być Tatry, które choć piękne to bywają mocno zatłoczone. Pięknych widoków, przyjemnych szlaków spacerowych i górskich atrakcji nie brakuję także w takich miejscowościach, jak Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Karpacz czy Szklarska Poręba. Znakomitym pomysłem na świąteczną przerwę są również Góry Stołowe