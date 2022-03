Samorządy stracą przez obniżkę podatków. Rząd planuje rekompensatę?

Obniżka stawki PIT oznacza ogromną stratę dla budżetu państwa i samorządów?

Podczas czwartkowej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiono nowe propozycje dotyczące systemu podatkowego, a wśród nich szeroko dyskutowana obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. Dotyczy ona emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców. Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze, bo więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach podatników, to eksperci mają sporo wątpliwości.

REKLAMA

Według wyliczeń analityków Pekao SA obniżka podatku pozbawi finanse publiczne ok. 18 mld zł w skali roku. - Zakładając, że reforma wejdzie w życie w maju to w 2022 r. to koszt wyniesie ok. 10 mld zł., a więc 0,4% PKB, do podziału między budżet państwa i samorządy - podano na Twitterze banku.

Samorządowcy krytyczni wobec obniżki podatków. Rząd planuje rekompensatę?

Zdaniem dyrektora biura ZMP Andrzeja Porawskiego obniżka nie powinna wpłynąć na dochody jednostek samorządu terytorialnego, jednak samorządowcy są innego zdania. Prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski nazywa najnowszy projekt rządu "Katastrofą w katastrofie".

- To kolejna manipulacja rządu, by osiągnąć efekt propagandowy. Rząd Mateusza Morawieckiego od początku był przeciwnikiem samorządów - tłumaczył w wypowiedzi dla Wyborczej. Wynika to z faktu, że wpływy z PIT są jednym z elementów składowych budżetów miast i gmin.

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wiceminister finansów Artur Soboń odniósł się do negatywnego wpływu obniżki podatków na samorządy, obiecując rekompensatę: Sytuacja budżetu pozwala na to, by w stu procentach zrekompensować straty samorządom. Patrząc na wyniki budżetu w pierwszych miesiącach tego roku, trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy w sytuacji, w której nie moglibyśmy odpowiedzialnie tego zaproponować - podkreślił.

Ekspert nazywał zmiany podatkowe "obniżką podwyżki"

W audycji TOK FM ekspert ds. podatkowych Business Centre Club prof. Adam Mariański wyjaśnił, że ogłoszone przez rząd zmiany nie oznaczają obniżki podatków poniżej poziomu z ubiegłego 2021 roku. - To obniżka podwyżki, bo rząd obetnie stawkę podatkową o 5 pkt. proc., ale wcześniej podniósł ją o 7,75 pkt. proc. (chodzi o likwidację odpisu od podatku składki zdrowotnej - przyp. red.) - wyliczał.

Wskazywał też, że Ministerstwo Finansów wmontowało w proponowane przepisy "wentyl bezpieczeństwa". Gdyby okazało się, że dla kogoś rozliczenie Polskim Ładem jest korzystniejsze niż nowym niższym PIT-em, możliwy będzie przy rozliczeniu rocznym wybór jednego z dwóch wariantów. - Projektodawca wciąż nie jest bowiem pewny, jakie to wszystko będzie miało skutki - podkreślił gość TOK FM.