Wiktory 2022: Sting odwołał występ. Inne gwiazdy też nie pojawią się na gali, zapowiedziano bojkot

Sting nie wystąpi na Wiktorach 2022. Podano szczegóły tej decyzji

Wiktory uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych nagród medialnych w Polsce. Honoruje się nimi najwybitniejsze osobowości małego ekranu. Ostatni raz gala rozdania Wiktorów odbyła się siedem lat temu, a 2022 jest rokiem ich wielkiego powrotu. Zwieńczeniem wydarzenia miał być występ kultowego brytyjskiego wokalisty Stinga.

Wiktory 2022 od początku wzbudzały wiele kontrowersji, ponieważ ceremonia rozdania zostanie wyemitowana 31 marca na antenie TVP. Polskie gwiazdy zwróciły się do Stinga, by nie przyjmował zaproszenia od "reżimowej telewizji". Do apelu dołączyli m.in. Kinga Rusin, Maciej Stuhr czy Monika Olejnik. Po tej akcji Sting odwołał swój występ, jednak w oświadczeniu Universal Music Polska, wskazano na inny powód rezygnacji z występu na wydarzeniu TVP.

- Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej "My Songs", przełożonej z powodu pandemii, oraz premierze singla charytatywnego "Russians (Guitar/Cello Version)", z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost "People For Peace - Peace for People" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Wiktory 2022. Polskie gwiazdy nie wezmę udziału w gali

Wiele polskich gwiazd od początku krytycznie wypowiadało się na temat gali Wiktorów organizowanej przez TVP. Maciej Stuhr, który jest nominowany w kategorii Najlepszy Aktor, przyznał, że nie miał pojęcia o szansie na zgarnięcie statuetki. Nawet gdyby faktycznie wygrał i tak nie będzie mógł jej odebrać, bo - jak się okazuje - nie został zaproszony na galę. W podobnej sytuacji znalazł się także Robert Makłowicz, który także nie wiedział o nominacji. W jego przypadku chodzi o kategorię Projekt Internetowy Roku. On również nie otrzymał zaproszenia.

Wśród osób bojkotujących Wiktory 2022 znalazła się Magda Mołek. Dziennikarka odmówiła oddania swojej listy z nazwiskami faworytów. Udziału w gali odmówił także reżyser Jan Holoubek, który został nominowany w kategorii "Twórca roku".

- Nie wybieram się, bo jestem w tym czasie zajęty, pracuję nad filmem - powiedział Presserwisowi, dodając przy tym: - Nawet gdybym nie był zajęty, to i tak bym nie poszedł, bo nie popieram TVP i tego, co robi.