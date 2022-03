Wśród najmłodszych najwięcej przeciwników bojkotu firm, które nie wycofały się z Rosji [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Z sondażu przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla portalu Wyborcza.biz wynika, że aż 64,5 proc. badanych Polaków bojkotuje znane marki i firmy, które obecnie funkcjonują na terenie Rosji. Nie robi tego 17,2 proc., a 18,3 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

O bojkocie zapewniają częściej mężczyźni niż kobiety (przewaga 71,2 do 58 proc.) oraz mieszkańcy większych miast - dwie trzecie to mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Postawa badanych różni się także w zależności od wieku - o bojkocie mówi aż trzy czwarte Polaków w średnim wieku (między 50. a 59. rokiem życia). Z akcji najczęściej wyłamują się zaś osoby młode. Wśród osób w wieku 18-29 lat aż 27,7 proc. wciąż kupuje produkty firm obecnych w Rosji.

Jak pokazują dane opublikowane przez ekonomistów banku PKO, deklaracje Polaków mają rzeczywiste przełożenie na decyzje zakupowe. U firm, które zdecydowały się pozostać na rosyjskim rynku widać spadki sprzedaży w porównaniu do konkurencji, która wycofała się z Rosji.

Rząd chce sankcji dla firm, które nadal działają w Rosji

Od początku unijnych sankcji na Rosję Polska zamroziła ponad 160 mln zł rosyjskich aktywów w naszym kraju. We wtorek rząd przyjął projekt umożliwiającej blokowanie rosyjskich majątków na szerszą skalę, niż przewidują to unijne sankcje. Rzecznik rządu Piotr Muller powiedział, że chodzi o blokowanie podmiotów, które przyczyniają się do ataków Rosji na Ukrainę. Ich listę ma prowadzić szef MSWiA, a kara za niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków wyniesie do 20 mln zł.

Na pytanie zadane przez Wyborcza biz. "Czy w związku z trwającą inwazją rosyjską w Ukrainie jest Pan/Pani za przejmowaniem przez polskie państwo rosyjskiego majątku/kapitału w Polsce" aż 62,8 proc. badanych opowiedziało się za takim rozwiązaniem. 13 proc. ankietowanych jest przeciw, a aż jedna czwarta nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. Jak zauważa "Wyborcza" znowu bardziej radykalni są tu mężczyźni niż kobiety (70,6 do 55,4 proc.). Przeciwnikami tego rozwiązania są zaś ponownie młode osoby, przede wszystkim w wieku 18-29 lat (20,9 proc.). Tym razem pochodzą one jednak z dużych miast - od 100 tys. do 500 tys. (14 proc).

Polacy popierają także obłożenie firm z terenu Unii Europejskiej, obecnie działających na rynku rosyjskim, dodatkowymi podatkami na terenie Wspólnoty – opowiada się za tym 66,9 proc. respondentów.

