Od 1 kwietnia COVID-19 zwykłą chorobą? Dla niektórych brzmi to jak Prima Aprilis

Pacjenci z COVID-19 będą leczeni w zwykłych szpitalach. To koniec pandemii w Polsce?

Marzec jest miesiącem, w którym Polacy pożegnali niemal wszystkie ograniczenia związane z pandemią COVID-19, w tym również maseczki. Okazuje się, że to nie wszystko, bo zmiany przewidziano także w funkcjonowaniu służby zdrowia. NFZ podjął decyzję o wygaszaniu placówek covidowych w całym kraju. Przyczyną jest malejąca liczba zakażeń i przypadków wymagających hospitalizacji.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał w poniedziałek (28.03.2022), że "to już są ostatnie dni systemu z wyznaczaniem miejsc COVID-owych". Z początkiem kwietnia pacjenci zakażeni koronawirusem będą leczeni w zwykłych szpitalach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych chorób zakaźnych. Przestrzegał on jednak przed pochopnym wieszczeniem końca pandemii.

- Mamy w tej chwili około 800 osób chorych na COVID, kilkadziesiąt pod respiratorami, zatem z całą pewnością pandemia się nie skończyła i w związku z tym będziemy realizować te zadania w inny sposób - powiedział wojewoda, dodając, że: - Pacjenci chorzy na COVID, tak jak chorzy na inne choroby zakaźne, będą nadal hospitalizowani, tylko na innych zasadach, już takich bardziej codziennych.

NFZ podjął decyzję ws. COVID-19. Zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia

W poniedziałek 28 marca ukazało się nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie testów na COVID-19. Od kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie już dopłacać ani za wymazy, ani za testy na obecność koronawirusa. Koszt ich wykonania będą ponosić szpitale. Oznacza to koniec bezpłatnego testowania się w aptekach i punktach wymazowych. Wstrzymana zostanie także rejestracja online.

- W związku z utrzymującą się tendencją spadkową związaną ze średnią liczbą nowych zakażeń koronawirusem oraz wejściem w życie rozporządzeń z 25 marca, Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji oraz Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję, że od 1 kwietnia 2022 roku zostaje wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Rząd znosi obostrzenia sanitarne. Wracamy do stanu sprzed pandemii?

Wygaszenie szpitali covidowych i wstrzymanie finansowania testów to kolejny krok po ogłoszonym niedawno znoszeniu obostrzeń. Na ostatniej konferencji Ministerstwa Zdrowia poinformowano, że zgodnie z najnowszymi zaleceniami maseczki przestają być w Polsce obowiązkowe od 28 marca.

Adam Niedzielski zarekomendował jednak, by nadal używać maseczek w sytuacjach, które sami oceniamy jako niebezpieczne, np. w dużych skupiskach ludzi. Wyjątkiem są tutaj placówki medyczne i apteki, gdzie zasłanianie ust i nosa dalej traktowane jest jako obowiązkowe.