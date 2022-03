Do Polski nadciąga niż Katharina. Będzie zimno, deszczowo i sypnie śniegiem

Pogoda w Polsce. Kwiecień przyniesie spore ochłodzenie. Tuż przed Wielkanocą spadnie śnieg

Tegoroczna wiosna udowodniła, że powiedzenie w marcu jak w garncu ma w sobie wiele prawdy. Marzec obfitował w ciepłe, słoneczne i pozbawione deszczu dni. Wiele osób zdążyło już przesiąść na rowery i wrzucić do szafy zimowe kurtki. Niestety wraz z końcem miesiąca do Polski przyjdzie załamanie pogody.

Wszystko przez niż Katharina, który znajduje się teraz nad Włochami. Wraz z nim do Polski napłyną chłodne masy powietrza, a to oznacza powrót ujemnych temperatur. Do tego dojdą także silne opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Najzimniej będzie na wschodzie kraju, tam możliwe są nawet oblodzenia.

"Specyficzne położenie frontów atmosferycznych oraz pogłębienie się niżu Katharina nad Włochami spowoduje napływ do Polski chłodnej masy powietrza z północy oraz dostawy wilgotnego powietrza z południowego wschodu" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w Polsce na najbliższe dni. Kozaki i zimowe kurtki wrócą do łask

Pojawienie się niżu Katharina wiąże się nie tylko z obniżeniem temperatury, ale także zmianami ciśnienia, które poskutkują pojawieniem się silnych wiatrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje od czwartku do soboty wydanie alertów pogodowych pierwszego stopnia dla wschodniej i południowej Polski. Nie poleca się więc planować dłuższych wypadów w najbliższy weekend. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się kanapa, koc i gorąca herbata.

Co przyniesie niż Katharina? Według IMGW będą to:

intensywne opady deszczu (woj. małopolskie i podkarpackie).

oblodzenie (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie),

intensywne opady śniegu (woj. mazowieckie, podkarpackie, lubelskie),

opady śniegu (woj. śląskie, małopolskie i świętokrzyskie),

- W piątek dalsze ochłodzenie. Niż Katharina przesunie się w kierunku Węgier, a pofalowany front nad Polską będzie niemal stacjonarny. Temperatura minimalna w nocy od –3°C do 1°C, a maksymalna w dzień od 0°C do 7°C. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu wystąpią na południu i południowym wschodzie kraju. Miejscami możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm w czasie 24 godzin, a na Podkarpaciu sumy opadów mogą przekraczać 30 mm na dobę - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.