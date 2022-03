WOŚP 2022. Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Jerzy Owsiak podał kwotę

Zobacz wideo

Jurek Owsiak wyniki tegorocznej zbiórki ogłosił podczas specjalnej gali podsumowującą wszystkie lata działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Nie chodzi o rekordy, chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy - mówił na gali Jurek Owsiak. Miał na sobie koszulkę z napisem: "Wojnie NIE. Lokalnej, domowej światowej, biznesowej, religijnej i politycznej". - To politycy budują zły świat. My budujemy świat swoimi rękoma. On ma nam służyć. 30 lat Orkiestry to 30 lat wspólnej Europy - dodał.

Jurek Owsiak poinformował przy tym, że podczas tegorocznego finału udało się zebrać 224 mln 376 tys. 706 zł i 35 gr. To rekordowa kwota - więcej nawet niż w zeszłym roku, kiedy było to ponad 210 mln zł. Od pierwszego finału wolontariusze WOŚP zebrali ponad 1,7 mld zł.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Hasłem tegorocznej zbiórki WOŚP było "Przejrzyj na oczy", a zebrane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku w akcję zaangażowane są 1633 sztaby, w tym 90 zagranicznych m.in. w Tokio, Sydney, Ankarze, a nawet na Kole Podbiegunowym.