30. Finał WOŚP - ile zebrano w 2022? To najwyższa kwota w historii. Porównujemy ostatnie 5 lat

30. Finał WOŚP 2022 - to nie z puszek zebrano najwięcej

Ogłoszenie wyniku tegorocznej zbiórki odbyło się podczas uroczystej gali WOŚP. Oprócz pochwalenia się kolejnym rekordem, Jerzy Owsiak podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w 30. Finał WOŚP zarówno darczyńcom, jak i wolontariuszom oraz organizatorom tego ogromnego przedsięwzięcia.

30 lat jesteśmy ze sobą, 30 lat robimy rzeczy niezwykłe, rzeczy, które są nasze, które są obywatelskie. Tak jak powiedziała moja córka – tego nie stworzył żaden algorytm, to stworzyliśmy my! Pokazaliśmy ludziom, że organizując się można robić rzeczy niezwykłe – powiedział Jurek Owsiak.

Założyciel WOŚP zdradził także, jak rozkładały się tegoroczne darowizny. Okazuje się, że najwyższa kwota została zebrana przez wpłaty elektroniczne, na drugim miejscu znalazły się pieniądze wrzucane do puszek, a na trzecim darowizny rzeczowe:

wpłaty poprzez kanały elektroniczne – 127 703 423,61 PLN (56,91% zebranej kwoty)

wpłaty do puszek – 95 134 700,90 PLN (42,40% sumy)

darowizny rzeczowe – 1 538 581,84 PLN (0,69% całej kwoty)

Kwota zebrana podczas 30. Finału WOŚP zostanie przekazana na okulistykę dziecięcą.

Ile zebrał WOŚP w 2021 roku? - też padł rekord

W 2021 roku odbył się 29 finał WOŚP. Kwota jaką wówczas zebrano to blisko 211 mln złotych. Był to rekord fundacji, który w tym roku został pobity. Stało się to już tradycją WOŚP, że co roku zbiórka jest rekordowo wysoka. Oto, jak wyglądały zebrane kwotowy w ostatnich 5 latach:

26. finał WOŚP w 2018 roku - 126 mln

27. finał WOŚP w 2019 roku - 176 mln

28. finał WOŚP w 2020 roku - 186 mln

29.finał WOŚP w 2021 roku - 211 mln

30. finał WOŚP w 2022 roku - 224 mln

W ciągu 30 Finałów Fundacji WOŚP udało się zebrać łącznie ponad 1,75 mld złotych, za które zakupione zostało dotąd blisko 69 tys. urządzeń.

31. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia 2023 roku. Cel zbiórki ogłoszony zostanie jesienią.