Kiedy wypada Niedziela Palmowa 2022? Szykowanie palemek wielkanocnych czas zacząć!

Kiedy niedziela palmowa 2022? - nie przegap tej daty

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej i niedzielą wierzbną, kwietną oraz rożdżkową, podobnie jak Wielkanoc jest świętem ruchomym. Wypada zawsze tydzień przed Wielkanocą i rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli najważniejszy okres w roku liturgicznym. Wielki Tydzień to niezwykle uroczysty czas dla chrześcijan, bowiem przygotowuje ich na zmartwychwstanie Jezusa.

W 2022 roku Wielkanoc przypada na 17 kwietnia, więc Niedziela Palmowa będzie 10 kwietnia.

Tradycje związane z niedzielą palmową

W tradycji chrześcijańskiej jest kilka obrzędów związanych z Niedzielą Palmową. Najpopularniejszym z nich, praktykowanym w Polsce są procesje oraz święcenie kolorowych palm. W niektórych regionach kraju palmy wielkanocne przygotowuje się dużo wcześniej, wkładając w nie wiele pracy i wysiłku. Zwyczaj ten praktykowany jest na pamiątkę powrotu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy witali mesjasza radośnie rzucając mu pod nogi liście palmowe i gałązki oliwne.

W niektórych polskich miastach odbywają się konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Najstarsze z nich organizowane są w Lipnicy Murowanej i w Rabce. Po raz pierwszy odbyły się w 1958 roku.

Co symbolizuje palma wielkanocna?

Historia palmy wielkanocnej sięga IV wieku. W Polsce zaczęto je święcić w XI wieku. Gałązki palmy wielkanocnej symbolizują odnawiające się życie i radość. W tradycji ludowej palmy od zawsze miały wyjątkowe znaczenie. Dawniej bazie z wierzbowych gałązek znajdujących się w palmie dawano do zjedzenia krowom. Odbywało się to po powrocie z kościoła i miało chronić zwierzęta przed chorobami, natomiast właścicielom zapewnić, że krowy będą dawały dużo mleka przez cały rok. Czasem fragmenty poświęconej palmy wielkanocnej wkładano do kurników i pszczelego ula. Na Pomorzu i Kaszubach rybacy przywiązywali kawałek palmowej gałązki do sieci. Na południu Polski z palm wielkanocnych robiono kropidła do poświęcenia pola, a w Wielki Poniedziałek wbijano w ziemię uprawną małe krzyżyki z palmy w intencji dobrych plonów i dla ochrony przed różnymi klęskami. Poświęcone palemki przechowywano w domach przez cały rok. Niektórzy gospodarze, dla zdrowia, spożywali jedną bazię z poświęconej palmy, co miało chronić przed chorobami.

Czy w tym roku Niedziela Palmowa będzie niedzielą handlową?

W 2022 roku roku zaplanowano siedem niedziel handlowych, z czego aż dwie przypadają na kwiecień. Jedną z nich jest 10 kwietnia, czyli właśnie Niedziela Palmowa. Zakupy będziemy mogli zrobić także tydzień po Wielkanocy, czyli 24 kwietnia.