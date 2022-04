Czy grozi nam blokada lotów? Kontrolerzy ruchu lotniczego masowo odchodzą z pracy

Eurocontrol zamknie niebo nad Polską? Bezpieczeństwo pasażerów może być zagrożone

Portal TVN24 dotarł do dokumentu, z którego wynika, że 31 marca 44 kontrolerów ruchu odeszło z pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a do końca kwietnia ma odejść kolejnych 136. Gdyby ten scenariusz się spełnił, w pracy pozostałby jedynie co szósty kontroler. W konsekwencji Organizacja Eurocontrol, odpowiadająca za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w Europie, rozważa zamknięcie nieba nad Polską. Jako datę graniczną podano 1 maja.

Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, to międzyrządowa agencja, której celem jest koordynacja współpracy państw członkowskich, a także organizacji międzynarodowych. Ma ona możliwość wstrzymania lotów nad Polską, gdyby uznano, że ze względu na zbyt małą liczbę kontrolerów w PAŻP, niemożliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom przelatujących nad terytorium Polski.

Fala odejść wśród kontrolerów ruchu lotniczego. Winny nowy regulamin płac

Odejścia wywołane są wprowadzeniem nowego regulaminu płac przez byłego już prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Janusza Janiszewskiego. Miał on uzyskać poparcie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PAŻP i kontrolerskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Służb Ruchu Lotniczego, a także Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" nr 3237 w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Związku Zawodowego Pracowników PAŻP. Na nowe zasady nie zgodziła się jednak grupa kontrolerów z Warszawy zrzeszonych w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Od listopada 2021 roku, po wprowadzeniu nowego regulaminu, kontrolerzy ruchu lotniczego zaczęli otrzymywać tzw. porozumienia z nowymi warunkami płacy. Ci, którzy nie godzili się na te warunki, złożyli wypowiedzenia lub oświadczenia woli. PAŻP to utworzony 1 kwietnia 2007 państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju i jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce. Agencja szkoli i zatrudnia kontrolerów ruchu lotniczego, a do jej zadań należą zarządzanie przestrzenią powietrzną, zarządzanie przepływem ruchu lotniczego oraz zapewnienie służb ruchu lotniczego.

Anita Oleksiak została nowym prezesem PAŻP. Teraz zarząd i związkowcy mają zasiąść do rozmów

Z powodu kryzysu w PAŻP Ministerstwo Infrastruktury odwołało Janusza Janiszewskiego ze stanowiska prezesa agencji. Na jego miejsce powołano Anitę Oleksiak, która jest absolwentką Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania. Wcześniej m.in. pełniła funkcję dyrektora GDDKiA oddział w Gdańsku. Była także szefową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) i dyrektorem departamentu architektury, budownictwa i geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Oleksiak objęła stanowisko 31 marca, a dzień później opublikowano wspólny komunikat kierownictwa PAŻP i zarządu ZZKRL. Czytamy w nim, że "w efekcie podjętych niezwłocznie negocjacji, w ramach budowania zaufania i dobrej współpracy, Zarząd ZZKRL zgodził się przedłużyć okres wypowiedzeń zmieniających 15 z 44 osób do 8 kwietnia 2022 r. do godziny 24.00", a pozostałych 29 pracowników definitywnie rozwiązało umowy. Komunikat wskazuje także, że pojawiła się szansa na rozwiązanie kryzysu, który trwa już od listopada - kierownictwo PAŻP i ZZKRL w poniedziałek 4 kwietnia przystąpiły do negocjacji.