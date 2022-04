Ilu Ukraińców chce zdawać maturę w Polsce? Minister Czarnek podał bardzo niską liczbę

Zobacz wideo

Minister edukacji i nauki wizytował w poniedziałek Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach (woj. lubelskie). - Jestem pod wielkim wrażeniem świadomości polskiej młodzieży i ukraińskich dzieci, że dzisiaj są świadkami absolutnie nowej historii relacji polsko-ukraińskich - powiedział Przemysław Czarnek.

Poinformował, że w systemie oświaty jest 161 tys. dzieci z Ukrainy. Wskazał, że napływ dzieci spowolnił. - O ile pierwszych dniach mieliśmy nawet po kilkanaście tysięcy kolejnych przyjęć do polskiego systemu oświaty, to teraz mamy po kilka tysięcy, mniej nawet niż 5 tys. dziennie, i spodziewamy się, że tak to będzie w kolejnych dniach - podał szef MEiN i przypomniał, że część dzieci ukraińskich korzysta z nauki zdalnej w swoim kraju, a część nie przystąpiła do polskiego systemu oświaty.

Przemysław Czarnek powiedział, że chęć przystąpienia do matury zgłosiło 26 uczniów ukraińskich w całej Polsce. Termin składania deklaracji w tej sprawie minął 31 marca.

- Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to na ten moment, bo jeszcze jest czas na składania deklaracji, kilka dni (do 11 kwietnia - PAP), zgłosiło się ponad 6,6 tys. uczniów w całej Polsce - przekazał minister.

"Bez żadnych komplikacji"

Odnosząc się do swojej wizyty w szkole w Bełżycach podał, że na 160 dzieci uczących się w tej szkole, przyjęto w ostatnim czasie dodatkowo 70 dzieci z Ukrainy.

- Ta szkoła pokazuje, że można to zrobić bez żadnych komplikacji - nawet w takim stosunku - dla edukacji polskich uczniów w polskim systemie oświaty. Wszystkie te dzieci są w trzech oddziałach przygotowawczych, a 10 dzieci w przedszkolu. Te dzieci, przebywając w swoim gronie, ale też integrując się z polskimi dziećmi na rozmaitych zajęciach wspólnych, rzeczywiście w rozmowie są niezwykle spokojne i otwarte - zaznaczył Czarnek.

Lubelski wicekurator oświaty Mirosław Wójcik poinformował, że już ponad 7 tys. ukraińskich uczniów zostało przyjętych do szkół w regionie.

