Potężny huk nad polskimi miastami. Trwa wzmożona działalność Sił Zbrojnych RP

Zobacz wideo

Myśliwiec F-16 nad polskimi miastami. Trwa wzmożona działalność Sił Zbrojnych RP

Wojna na Ukrainie postawiła w stan gotowości siły zbrojne wszystkich krajów NATO i ich sojuszników. Nie inaczej jest z Polską, nad którą nieustannie latają wojskowe samoloty, patrolujące i zabezpieczające granice naszego kraju. W niedzielę o ich aktywności na własnej skórze mogli przekonać się mieszkańcy okolic Wrocławia i Opola. Po południu nad tymi miastami rozległ się potężny huk, który wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Wszyscy chcieli wiedzieć, co jest źródłem hałasu.

REKLAMA

Lokalne media wskazują, że był to najprawdopodobniej odgłos przelatujących myśliwców F-16, które przekraczają barierę dźwięku. Jak podaje portal Tu Wrocław, mjr Adriana Wołyńska z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniła, że aktualnie na terenie całego kraju odbywa się działalność Sił Zbrojnych RP, również, bardzo intensywnie w kooperacji z sojusznikami.

- Szczegóły owej działalności, a szczególnie przemieszczeń i tras przelotów, w związku z aktualną sytuacją, a ze względów bezpieczeństwa, nie będą podawane do wiadomości publicznej. Siły Zbrojne RP, pomimo wysokiej intensywności działań, przykładają dużą wagę do przestrzegania procedur lotów, a także do tego, aby wszelka prowadzona działalność nie była uciążliwa dla ludności - poinformowała Wołyńska.

Samolot F-16 - prędkość, wymiary, kraj pochodzenia

Huk, który zaniepokoił mieszkańców polskich miast, to charakterystyczny odgłos samolotów przekraczających barierę dźwięku. Wśród nich jest właśnie amerykański General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ten wielozadaniowy samolot został zaprojektowany przez wytwórnię General Dynamics z USA i obecnie jest najpopularniejszym samolotem bojowym na świecie.

Rozpiętość skrzydeł myśliwca F-16 wynosi 9,8 m, a jego długość 14,8 m. Samolot potrafi osiągać prędkość 2124 km/h i maksymalną wysokość (pułap) 15 240 m. Produkowano go w wielu wersjach i mimo że Stany Zjednoczone stawiają teraz na samoloty piątej generacji F-35, to modele F-16 dalej są rozwijane w celach eksportowych. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, jak wiele krajów korzysta z ich siły bojowej.

Polskie F-16. Jakie jeszcze samoloty ma Polska? Siły Powietrzne RP

Polskie Siły Powietrzne również mają na wyposażeniu myśliwce F-16, dokładnie 48 sztuk. Maszyny stanowią największą siłę uderzeniową krajowego lotnictwa, które poza amerykańskimi myśliwcami posługuje się również radzieckimi MiG-29 i Su-22. Łącznie z samolotami transportowymi, szkolno-treningowymi i śmigłowcami Polska posiada obecnie 269 statków powietrznych, ale planowane są kolejne zakupy i doposażanie krajowych sił zbrojnych.