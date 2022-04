Bądź gotowy: poradnik na czas kryzysu i wojny. Dowiedz się, co zrobić, gdy usłyszysz strzały lub syreny

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poradnik, który został przygotowany przez RCB, ma nas nauczyć, jak działać w sytuacjach kryzysowych, co zrobić w momencie zagrożenia i co robić np. podczas alarmu czy skażenia terenów.

Publikacja "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" jest już dostępny na stronie Gov.pl. Film instruktażowy znajduje się w serwisie YouTube.

RCB – poradnik. Wojna to wiele zagrożeń: skażenie terenu, brak energii elektrycznej i ewakuacja

- Otaczająca nas rzeczywistość nieraz pokazała, że warto mieć wiedzę i być przygotowanym do różnych sytuacji" - powiedział Damian Duda, szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa tłumacząc w ten sposób konieczność powstania poradnika na czas kryzysu i wojny.

W poradniku w prosty sposób wyjaśnione zostało, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej: co należy zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia.

Publikacja została podzielona na dwie części:

Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie: jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich (znalezienie bezpiecznego schronienia na wypadek ataku, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego etc.), jak reagować na poszczególne alerty, jak szukać informacji o aktualnych zagrożeniach i chronić się przed dezinformacją;

Druga część przekazuje wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy informacje m.in. o tym, jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji, jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy będąc zakładnikiem; dowiemy się, jak udzielić pierwszej pomocy i jak się zachować, gdy słyszymy strzały.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Poradnik na wypadek wojny jest jednym z elementów edukacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znamy przede wszystkim z SMS-ów ostrzegających nas przede wszystkim przed trudną pogodą.

Już od kilku lat RCB prowadzi też edukację w zakresie bezpieczeństwa, przygotowując poradniki na temat odpowiednich zachowań oraz infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych i są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń.