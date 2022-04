Mokradła są ważne nie tylko z powodów przyrodniczych. "GW": Zadbajmy o torfowiska, czołgi toną w błocie

Zobacz wideo

Profesor UW, biolog i specjalista w dziedzinie ekologii dr hab. Wiktor Kotowski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" tłumaczy, że najwięcej mokradeł przetrwało na terenach granicznych, gdyż mają one strategiczną rolę obronną.

- Uzmysłowiliśmy sobie, że wojna z użyciem wojsk lądowych, czołgów i transporterów wciąż może się zdarzyć, i to na wielką skalę, również w Europie. Mokradła, które są na granicy białorusko-ukraińskiej, okazały się niezwykle ważne strategicznie. Znaczna część naszej wschodniej granicy to są albo obszary bagienne, albo osuszone torfowiska. Zadbanie o nie to powinien być nasz priorytet, nie tylko z powodów przyrodniczych - tłumaczy naukowiec.

Jego zdaniem, takie przyrodnicze bariery w Puszczy Białowieskiej chroniłyby lepiej niż mur, bo "przez porządne mokradła czołgi nie przejadą".

- Zwłaszcza, że coraz rzadziej mamy do czynienia z zimami, które ścinają torfowiska - dodaje Kotowski.

