Czy będzie druga waloryzacja emerytur w 2022? Są różne warianty, a Polacy chcą zmiany jej naliczania

Seniorów czeka druga rewaloryzacja emerytur 2022? Minister Marlena Maląg odpowiada

W obliczu rosnącej inflacji coraz więcej osób zastanawia się, czy możliwa jest druga waloryzacja emerytur w tym roku? Pierwszą przeprowadzono w marcu, wówczas emerytury i renty wzrosły o 7 proc. Zgodnie z planem najstarsi obywatele mogą liczyć także na tzw. trzynastki, które zostaną wypłacone już w kwietniu.

W 2022 roku zdecydowano się również na ponowną wypłatę 14 emerytur, mimo że miało to być świadczenie jednorazowe. W związku z tym minister MRiPS Marlena Maląg nie widzi obecnie potrzeby kolejnej waloryzacji.

"Jeżeli chodzi o waloryzację rent i emerytur to była ona w tym roku wyższa niż zakładane wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego, a więc waloryzacji dodatkowej w tym roku nie planujemy, ale planujemy wypłatę 14 emerytury" - wyjaśniła w Programie 1 Polskiego Radia, zaznaczając także, że lada chwila zostanie wypłacona 13 emerytura.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur w 2022? Donald Tusk jest na "tak" i składa obietnicę

Odmienne zdanie, co do drugiej rewaloryzacji emerytur ma przewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Na kongresie 29 stycznia Donald Tusk obiecał, że jego partia poczyni stosowne kroki w tym kierunku:

- Złożymy w trybie natychmiastowym projekt ustawy, który zapewni drugą waloryzację emerytury w tym roku, jeśli inflacja, tak jak sądzimy, przekroczy 10 proc. Nie pozwolimy okraść ludzi z pieniędzy, które im się należą. I to nie jest jakiś dar, to wynika i z przyzwoitości i z polskiego prawa.

W rozwiązaniu proponowanym przez Tuska waloryzacja miałaby uwzględniać wyłącznie inflację. Kwota podwyżki byłaby więc zależna od wyliczeń GUS-u, który określa poziom inflacji w danym miesiącu. W marcu 2022 było to 10,9 proc., a więc również o tyle wzrosłaby emerytura.

Druga waloryzacja emerytur jesienią? Większość Polaków chce zmian

Jak się okazuje dotychczasowy system waloryzacji emerytur nie satysfakcjonuje polskich obywateli. Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadził sondaż, w którym pytano ich "w jaki sposób powinna być naliczana waloryzacja świadczeń, jeśli będzie w tym roku [2022 - przyp. red.] przeprowadzona".

Aż 57 proc. ankietowanych odpowiedziało, że emerytura powinna wzrastać kwotowo, a 23 proc., że tak, jak jest zwiększana obecnie (procentowo). Obecny system zakłada, że emerytura rośnie o określony procent, a więc im więcej ktoś otrzymuje, tym większa będzie jego podwyżka.

Gdyby wprowadzono kwotową waloryzację emerytur, to każdy otrzymałby podwyżkę o jednakowej wysokości. Jak wskazuje "Super Express", gdyby doszło do zmiany, to druga waloryzacja na nowych zasadach oznaczałaby dla seniorów wzrost świadczenia o ok. 180 zł brutto.