14 emerytura 2022 wyższa niż dotychczas, ale nie dla wszystkich. Wiemy, kto dostanie świadczenie

Minister rodziny i polityki społecznej MArlena Maląg w rozmowie z Polskim Radiem potwierdziła, że w tym roku seniorzy otrzymają 14 emerytury, które zastąpią drugą waloryzację świadczeń emerytalnych:

- 14. emerytura cały czas była analizowana, czy będzie w tym roku jako dodatkowe świadczenie, czy też nie. Została decyzja podjęta przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, że to świadczenie będzie realizowane właśnie analizując sytuację gospodarczą i analizując właśnie przede wszystkim zasobność portfeli emerytów w związku z inflacją rosnącą. - wyjaśniła minister

Komu przysługuje 14 emerytura? - niestety nie wszyscy mogą na nią liczyć

W przeciwieństwie do 13 emerytury, która z urzędu przysługuje każdej osobie uprawnionej do świadczenia emerytalnego, 14 emerytura jest uzależniona od kryterium dochodowego. Na razie nie wiadomo, czy w związku z dość wysoką waloryzacją emerytur próg przyznawania "czternastek" zostanie zmieniony. W 2021 roku wynosił on 2,9 tys zł. 14 emeryturę otrzymywał więc każdy emeryt z prawem do świadczeń, którego dochód nie przekraczał tej kwoty. Osoby przekraczające próg obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę", czyli wysokość "czternastki" była pomniejszana o kwotę przekraczającą próg dochodowy.

Jak potwierdziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, w tym roku zasady przyznawania 14 emerytur będą takie same, wciąż jednak trwają prace nad ustaleniem wysokości kryterium dochodowego.

14 emerytura 2022 ile wynosi - świadczenie będzie wyższe niż dotychczas

Jak wskazała w rozmowie z Polskim Radiem minister Maląg, 14 emerytura w 2022 roku będzie na poziomie minimalnej emerytury, która po rekordowej waloryzacji na poziomie 7% wynosi 1338 zł brutto.

Od marca najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wynoszą 1338,44 zł, a więc o ponad 87 zł więcej niż w roku ubiegłym i o 458 zł więcej niż w 2015 r. Osoby częściowo niezdolne do pracy otrzymały świadczenie w wysokości 1003,83 zł, więcej o ponad 65 zł niż rok wcześniej.

14 emerytura 2022 kiedy wypłata? - na "czternastkę" trzeba będzie trochę poczekać

Kiedy będzie wypłacana "czternastka"? Rząd zapowiada, że 14 emerytury w tym roku będą wypłacane w czwartym kwartale tego roku, a więc dopiero późną jesienią, a nawet zimą.

Wypłaty trzynastych emerytur, czyli dodatkowego rocznego świadczenia dla wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od sytuacji finansowej, rozpoczęły się 1 kwietnia. Zgodnie z ustawą są wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W tym roku wynosi ona 1338,44 zł brutto.

14 emerytura wniosek - prawdopodobnie nie będzie potrzebny

W 2021 roku 14 emerytury były wypłacane z urzędu, a nie na wniosek. Otrzymywał je każdy senior któremu przysługiwało prawo do świadczenia emerytalnego i który spełniał kryterium dochodowe. W tym roku prawdopodobnie będzie obowiązywała podobna zasada, choć na razie nie ukazały się w tej kwestii konkretne wytyczne.