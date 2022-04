Wielkanoc w Polsce i w Ukrainie. Są podobne, a jednak się różnią. Sprawdź, czym są Paska i płaszczenica

Tegoroczna Wielkanoc dla Ukraińców i Polaków będzie miała szczególne znaczenie, bowiem w dużej mierze będziemy obchodzili ją wspólnie. Polacy goszcząc tysiące uchodźców z Ukrainy, często w swoich własnych domach, będą mieli okazję poznać ukraińskie zwyczaje związane z Wielkanocą. Dla naszych wschodnich sąsiadów zaś, w obliczu wojny trwającej w ich ojczyźnie, z pewnością nie będą to święta tak radosne, jak dotychczas.

Wielkanoc w Ukrainie wypada później niż w Polsce - sprawdź dokładną datę

Wielkanoc to święto ruchome zarówno w katolickim, jak i prawosławnym obrządku. Nie oznacza to jednak, że w obydwu tradycjach wypada w tym samym czasie. W 2022 roku Wielkanoc w Polsce przypada na 17 - 18 kwietnia. Tymczasem Ukraińcy będą obchodzili ją tydzień później czyli 24 - 25 kwietnia. Różnica w datach wynika z faktu, iż katolickie święta ustanawiane są według kalendarza gregoriańskiego, tymczasem prawosławne wyznaczane są według kalendarza juliańskiego.

Wielkanoc prawosławna - czym różnią się obchody w cerkwi od tych w kościele?

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijan zarówno katolickiego, jak i prawosławnego wyznania. Z tego względu większość celebracji odbywa się w cerkwiach i kościołach. Wiele z nich jest podobnych, pojawiają się jednak pewne różnice. Na przykład w Wielki Piątek w cerkwiach wynosi się Płaszczenicę – rodzaj płótna z wizerunkiem ciała Jezusa po śmierci. Płaszczenica umieszczana jest na środku cerkwi, gdzie jest adorowana do późnej nocy Wielkiej Soboty. Inną bardzo ważną tradycją świąteczną w obrządku prawosławnym jest to, że od święta Paschy przez najbliższe 40 dni prawosławni wierni witają się słowami "Chrystus Zmartwychwstał" i odpowiadają "Zaiste Zmartwychwstał"

Koszyk wielkanocny - czego nie znajdziesz w ukraińskiej święconce?

W Ukrainie podobnie jak w Polsce święci się koszyczki wielkanocne. Ich zawartość nieco się jednak różni. W obu przypadkach podstawą są pisanki wielkanocne, Ukraińcy oprócz nich umieszczają w koszyczku także korzeń chrzanu, masło, ocet, sól, kiełbasę, wędlinę i najważniejsze – Paskę, czyli babkę z ciasta drożdżowego z rodzynkami. W ukraińskich święconkach często znajdują się także świeczki, nie ma w nich zaś tak popularnych w Polsce zajączków, baranków czy kurczaczków.

Ukraińskie potrawy wielkanocne - Paska, jaja i nietypowe świąteczne śniadanie

W przeciwieństwie do Polaków, Ukraińcy święcą swoje koszyczki nie w Wielką Sobotę, a w Niedzielę. Odbywa się to z samego rana, następnie po powrocie rodzina zasiada do uroczystego, świątecznego śniadanie, które niekiedy przeciąga się do samego wieczora. Na wielkanocne śniadanie obowiązkowym daniem jest mieszanka pokrojonych wędlin, kiełbasy, jajek, tartego chrzanu, polanych octem – oczywiście wszystkie te składniki muszą być poświęcone. Na środku stołu obowiązkowo musi stać Paska, czyli drożdżowa baba z lukrem. Ponadto w Wielkanoc Ukraińcy jedzą pieczone mięsa, pasztety, tradycyjne bliny, barszcz, kulebiaki z nadzieniem z grzybów i kapusty oraz pierogi.