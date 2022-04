Matura 2022 tuż, tuż. Co zabrać ze sobą na egzamin? Bez tych przedmiotów nie wejdziesz na salę

Matura 2022 - kiedy się zaczyna? Sprawdź harmonogram i terminy egzaminu dojrzałości

W Polsce egzamin dojrzałości co roku (z drobnymi wyjątkami) organizowany jest w maju. Tak będzie i tym razem. Matura 2022 odbędzie się zaraz po długim weekendzie majowym. Pierwszy egzamin, którym jest matura podstawowa z języka polskiego, przypada w środę 4 maja. Całość będzie trwała aż do 23 maja.

REKLAMA

Harmonogram matur podstawowych 2022:

4 maja 2022 (środa): godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy)

5 maja 2022 (czwartek): godz. 9.00 - egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy)

6 maja 2022 (piątek): godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy)

Terminy matur 2022 w wersji rozszerzonej przypadają na o wiele dłuższy okres. Aby każdy uczeń mógł zdać to, co przyda mu się podczas rekrutacji na różne kierunki studiów, matury rozszerzone odbywają się w dniach od 9 do 23 maja.

Matura 2022. Co zabrać ze sobą na egzamin? Spis przyborów, które można mieć i bez których nie wejdziesz

Przyzwyczailiśmy się, że wszędzie towarzyszą nam smartfony, a wraz z nimi kalkulator i wyszukiwarka. Maturzyści nie zabiorą ich na egzamin, a przynajmniej nie w formie telefonu. To, co wolno mieć przy sobie na maturze, jest szczegółowo sprecyzowane.

Na liście wymaganych i dozwolonych przedmiotów znajdują się:

dowód osobisty - bez niego maturzysta nie zostanie wpuszczony na salę;

czarny długopis - najlepiej zabrać kilka sztuk i sprawdzić wcześniej, czy wszystkie piszą, żeby później oszczędzić sobie stresu;

butelka wody - najlepiej z takim ustnikiem, żeby picie nie groziło zalaniem arkusza.

Przybory na maturze zależne od rodzaju egzaminu:

Język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny;

Matematyka i geografia: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne;

Fizyka, biologia i chemia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizyko-chemiczne;

WOS: kalkulator prosty;

Historia i geografia: lupa.

Matura 2022. Jak się ubrać? W czym można iść na egzamin? Czy potrzebna jest maseczka?

Matura to bardzo ważny dzień w życiu każdego młodego człowieka. Znaczenie egzaminu powinno się podkreślić również przez odpowiedni ubiór. Wszystkich maturzystów obowiązuje strój galowy, czyli biała koszula lub elegancka bluzka i granatowy, szary lub czarny dół. U dziewczyn może to być zarówno spódnica, jak i spodnie. Bardzo dobrym dopełnieniem takiego stroju będzie marynarka oraz żakiet, a także eleganckie buty. Co ważne, w 2022 roku nie będzie już potrzebna maseczka. Obostrzenia covidowe zostały całkowicie zniesione.