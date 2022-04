Kraszanki i pisanki. Czym się różnią? Wiele osób je ze sobą myli

Wielkanoc 2022 już niedługo. Kiedy przypada?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, podczas którego celebruje się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Kościele rzymskokatolickim Wielkanoc poprzedza Wielki Tydzień, a jego trzy ostatnie doby - Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania nazywane są Triduum Paschalnym.

Wielkanoc to święto ruchome, a więc nie jest powiązane z konkretną datą. W 2022 roku polscy katolicy będą obchodzić ją w trzeci weekend kwietnia, dokładnie w dniach 17 - 18 kwietnia.

Wielkanoc 2022. Co wkładamy do wielkanocnego koszyka? Najważniejsze potrawy i symbole

Czas Zmartwychwstania Pańskiego bezsprzecznie kojarzy się z tradycyjnymi ciastami i szykowaniem święconki. Koszyczek wypełniony tradycyjnymi potrawami wpierw zostaje poświęcony w Wielką Sobotę, a następnie jego zawartość zostaje zjedzona podczas świątecznego śniadania w Wielką Niedzielę. Do święconki trafiają wszystkie najważniejsze symbole Wielkanocy, jednak jej zawartość może różnić się w zależności od regionu. Te rzeczy najczęściej wkładamy do koszyczka:

baranek - dawniej formowany z masła, dziś towarzyszy nam w postaci czekoladowej lub cukrowej figurki, może mieć także formę typowej ozdoby wykonanej z ceramiki;

chleb - kilka kromek chleba jako podstawowa potrawa i ważny chrześcijański symbol;

kiełbasa lub wędlina - mięsa trafiają do święconki w najróżniejszej formie, wszystko zależy od regionu i upodobań właściciela - bardzo często wybiera się białą kiełbasę;

sól i pieprz - przydają się podczas śniadania, a także chronią zawartość święconki przed zepsuciem;

babka wielkanocna - kawałek tradycyjnego ciasta wypiekanego specjalnie z okazji Wielkanocy;

jajka - najważniejszy element, symbol nowego życia, bez którego nie może obyć się żaden koszyk.

Pisanki i kraszanki - czym się różnią? Nie wszystkie kolorowe jajka powinno się nazywać pisankami

Ciężko sobie wyobrazić Wielkanoc bez pisanek. Mimo że to określenie używane jest do opisu wszystkich malowanych jajek wielkanocnych, to w rzeczywistości odnosi się tylko do tych, które zostały ozdobione gorącym roztopionym woskiem. Zgodnie z tradycją wzorki na jajkach "pisze się" za pomocą szpilki, igły albo słomki, a następnie zanurza je w barwniku. Wówczas wosk ulegnie stopieniu, a miejsce jego umieszczenia pozostanie niezabarwione i zachowa formę wykonanego wzoru. Przy odrobinie wysiłku można w ten sposób wykonać naprawdę piękne pisanki.

Z kolei kraszanki, które potocznie także nazywa się pisankami, są o wiele łatwiejsze do wykonania i przez to bardziej powszechne. Kraszanki to jaja ugotowane w naturalnym, barwiącym wywarze. Najczęściej przygotowuje się go z łupin cebuli (kolor brązowy), kwiatów bławatka (kolor niebieski) i buraka (kolor różowy). Ta technika pozwala na uzyskanie jednolitego koloru, nie wymaga też specjalnych umiejętności plastycznych.