Ile wynosi 13 emerytura 2022 netto? W tym roku będzie jej więcej. Sprawdź, czy masz już wypłatę z ZUS

Najniższa emerytura 2022 netto. Ile wynosi? Jest wzrost względem zeszłego roku

Świadczenia długoterminowe, a więc emerytury i renty, co roku przechodzą waloryzację. W ten sposób zwiększa się próg najniższej kwoty świadczenia oferowanego przez ZUS. Według najnowszych obliczeń najniższa emerytura 2022 wynosi 1338,44 zł brutto, a więc 88 zł więcej niż dotychczas. O taką samą kwotę została powiększona renta rodzinna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która wynosi od teraz 1350,70 zł.

Oznacza to, że seniorzy z najniższą emeryturą uzyskają na rękę (netto) 1217,98 zł. Nie trzeba składać żadnych dokumentów, aby uzyskać ten wzrost świadczenia. Ponadto osoby starsze mogą liczyć na wypłatę 13. i 14. emerytury jako formę dodatkowego wsparcia finansowego.

Ile wynosi 13 emerytura 2022 netto? Waloryzacja "trzynastek", tyle emeryci dostaną na rękę

"Trzynastka" jest równowartością najniższego świadczenia, a więc w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Ze względu na to, że Ministerstwo Finansów w tym roku zrezygnowało z poboru podatku od trzynastej emerytury, to pobiera się od niej zostanie wyłącznie składkę zdrowotną w wysokości 120,46 zł. Zatem trzynasta emerytura 2022 netto wynosi 1217,98 zł.

- Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Pierwsza transza świadczenia kierowana jest do ponad 1 mln seniorów. W ich portfelach znajdzie się dzisiaj ponad 1,2 mld zł – mówił minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Warto również wiedzieć, że 13. emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o pozostałe świadczenia, dodatki, zasiłki czy innego rodzaju wsparcie finansowe ze strony instytucji państwowych.

Najniższa emerytura 2022 netto. ZUS wypłaca "trzynastki" w kilku turach

"Trzynastka", stanowiąca równowartość najniższej oferowanej emerytury, będzie w tym roku wypłacana w turach. Wypłaty 13. emerytury wystartowały 1 kwietnia i już pierwszego dnia otrzymało je ponad 1 mln polskich seniorów. W sumie trafi ona do ok. 9,7 mln emerytów, a szacowany koszt całości "trzynastek" to 13,1 mld zł.

ZUS zaplanował przekazanie 13. emerytury na sześć tur. Druga przypadła na 5 i 6 kwietnia 2022 roku, a kolejne będą realizowane wraz z miesięczną wypłatą standardowych emerytur. Seniorzy mogą więc sprawdzić, czy na ich koncie nie pojawiły się już dodatkowe pieniądze.