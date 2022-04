Prokuratura wyrozumiała wobec byłego posła PiS? "GW" informuje o znikającym z sądu akcie oskarżenia

Zobacz wideo

Jak informuje "Gazeta Wyborcza" śledczy oskarżyli Zbigniewa K. i trzy inne osoby o oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości, działanie na szkodę spółki i wyłudzenie wsparcia z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. "Mężczyźni związani są ze spółką EnergiQ Polska (Zbigniew K. był jej prezesem w latach 2014-15) i mieli wg prokuratury wyłudzić z PARP pożyczkę w wysokości 2 mln zł na sfinansowanie inwestycji. Aby ją uzyskać, wprowadzili Agencję w błąd, że firma ma 1 mln zł unijnych pieniędzy na sfinansowanie części inwestycji. Przed kolejnymi transzami pożyczki przedkładali wg prokuratury fałszywe umowy i faktury. Zadłużenia ostatecznie nie spłacili" - czytamy.

Zbigniew K. z PiS związany jest od 2004 roku. Był pełnomocnikiem partii w Gdyni, jej kandydatem na prezydenta miasta. Sprawował też urząd posła przez dwie kadencje w latach 2005-11. "Po 2015 roku znalazł bezpieczną przystań w państwowej Enerdze Operator: był wiceprezesem, zastępcą dyrektora generalnego oddziału Koszalin, a potem, do grudnia 2021 roku, pełnomocnikiem zarządu ds. współpracy z administracją publiczną" - przekazała "GW".

Definitywne wycofanie aktu oskarżenia

"Wyborcza" ustaliła, że "do cofnięcia aktu oskarżenia prokuratura zastosowała wyjątkowy tryb przewidziany w art. 14 par. 2 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim śledczy mogą cofnąć akt oskarżenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, a w toku przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za zgodą oskarżonego. Przy czym "ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne"'.

Dziennik tłumaczy, że tryb ten pozwala na definitywne cofnięcie aktu oskarżenia. "Prokurator już nigdy nie może wnieść aktu oskarżenia w danej sprawie. (...) Sąd nie może takiej decyzji zablokować" - czytamy.

O wyjaśnienie szczegółów sprawy gazeta prosiła Sąd Okręgowy w Gdańsku. '"W sprawie wyznaczono termin posiedzenia na 6 maja. Wydaje się, że musimy poczekać na orzeczenie sądu" - odpowiadał wymijająco Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds. karnych sądu" - czytamy.

Naciski z góry?

"GW" zwraca uwagę, że "nie tylko tryb wycofania przez prokuraturę aktu oskarżenia z sądu jest w sprawie Zbigniewa K. dziwny". "Według naszych nieoficjalnych informacji akt oskarżenia wniosła jedna z prokuratorek Prokuratury Rejonowej w Gdyni, ale pod jego cofnięciem podpisała się szefowa tej prokuratury Anna Piórkowska" - informuje dziennik. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku na pytania i okoliczności wycofania aktu oskarżenia zadane przez gazetę nie odpowiedziała.

"Nieoficjalnie dowiadujemy się, że sprawą zainteresowała się aż Prokuratura Regionalna w Gdańsku. I to ona miała nakazać Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku analizę akt postępowania" - czytamy w tekście "Wyborczej". "W jej wyniku uznano, że brak jest podstaw do oskarżenia i należy rozważyć cofnięcie aktu oskarżenia. Nie było to jednak polecenie wycofania aktu oskarżenia. I nie wskazano konkretnego trybu cofnięcia oskarżenia" - podkreśla dziennik.

