Pogoda na Wielkanoc 2022. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Zobacz wideo

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nad Polską utrzymywać się będą masy chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego.

REKLAMA

- W Niedzielę Wielkanocną południowy wschód Polski znajdzie się pod chmurami, z których spadnie przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków północnych - powiedziała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 3-4 stopnie Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 8-9 stopni na wschodzie oraz południowym wschodzie a do 13-14 stopni w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.

Prognoza pogody. Poniedziałek Wielkanocny także chłodny

W poniedziałek na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 7 cm. Temperatura maksymalna od 5 st. na południowym wschodzie do 9 st. w centrum i 14 st. na krańcach zachodnich, w rejonach podgórskich od 3 st. do 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Zdaniem meteorologów IMGW, podobna pogoda może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia.