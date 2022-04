"Wstyd mi za polskie państwo". Był szef Pracodawców RP miał być szpiegowany Pegasusem

Zobacz wideo

Portal Onet donosi, że do włamania na urządzenie Andrzeja Malinowskiego doszło najprawdopodobniej 27 lutego 2018 roku. Malinowski był wtedy prezydentem Pracodawców RP i wchodził w skład Rady Dialogu Społecznego, która została powołana przez Andrzeja Dudę. Analitycy z kanadyjskiego Citizen Lab, na których ustalenia powołuje się Onet, nie wykluczają jednak, że przypadków szpiegowania Malinowskiego było więcej.

Citizen Lab miał zbadać sprawę po tym, jak były szef Pracodawców RP zwrócił się do nich z prośbą o sprawdzenie jego telefonu. Jak tłumaczy w rozmowie z Onetem, jego wątpliwości wywołały sformułowania, których używano w "szeroko pojętym hejcie wobec niego" i które miały pochodzić z jego prywatnych rozmów z kolegami.

- Być może chodziło o to, aby znaleźć sposób, by mnie usunąć. Ktoś być może liczył na to, że na czymś wpadnę, coś nieopatrznie zrobię. Problem dla tych, którzy mnie podsłuchiwali, jest taki, że zostałem tak wychowany, iż w trakcie ważnych spotkań nie trzymam telefonu przy sobie. Zresztą wszyscy ministrowie obecnej władzy mają specjalne szafeczki, w których zamykają wszystkie telefony. Czyżby też się czegoś obawiali? Widocznie mają podstawy do obaw. To jest demokracja made in Poland - powiedział w Onecie.

Malinowski podkreślił również, że w 2018 roku, gdy miał być inwigilowany, był członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i chronił go immunitet. - Wstyd mi za polskie państwo. Moje jedyne "przestępstwo" jest takie, że upominałem się normalność w gospodarce — stwierdził.

Pod koniec grudnia agencja Associated Press podała, powołując się na ustalenia grupy Citizen Lab, że za pomocą oprogramowania Pegasus, opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group Technologies, inwigilowani byli adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek, a także senator KO Krzysztof Brejza w czasie, gdy w 2019 roku był szefem sztabu wyborczego KO.