Rząd zwiększa budżet programu "Kolej Plus" do 11 mld zł. To województwo zyska najwięcej

"Kolej Plus" to nie tylko nowe połączenia, ale także remonty dworców i kolejne przystanki kolejowe

Podczas spotkania poświęconego projektom programu głoszono, że "Kolei Plus" obejmie 34 inwestycje o łącznej długości 1,2 tys. kilometrów linii kolejowych.

O dwukrotnym zwiększeniu budżetu Rada Ministrów zdecyduje jeszcze na środowym posiedzeniu.

W ramach programu wyremontowano już ponad 400 stacji i przystanków kolejowych, blisko 300 dworców kolejowych i odbudowano już ponad 1000 km połączeń kolejowych.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że zwiększenie inwestycji w kolej, to nowe perspektywy rozwoju dla wielu mniejszych miast i terenów wiejskich:

- Polska nie jest archipelagiem tylko bogatych miast. W Polsce miliony ludzi mieszka w mniejszych i średnich miejscowościach, i o nich nie tylko nie zapominamy, ale także powodujemy, że można lepiej planować rozwój, przemieszczać się z punktu do punktu poprzez połączenia kolejowe, które już odtwarzamy, ale będziemy w zwiększonej liczbie odtwarzać w najbliższych kilku latach poprzez nasz program Kolej Plus" – powiedział premier

Program "Kolej Plus" - mapa inwestycji nie jest równomierna. W tym województwie inwestycje będą największe

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin dodał, że "ten program wchodzi w nową decydującą fazę" i zdradził, że najwięcej inwestycji w ramach "Kolei Plus" przewidzianych jest w województwie lubelskim, do którego trafi nawet jedna czwarta środków z budżetu programu.

- Polska jest jedna i każdy zakątek kraju wymaga takiego samego traktowania przez władzę. To jest fundamentalna zmiana w stosunku do polityki, którą realizowali nasi poprzednicy – dodał Sasin.

"Kolej Plus" - przy programie rząd współpracuje z samorządami

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że program "Kolej Plus" powstaje we współpracy z samorządami:

Któż lepiej wie o potrzebach mieszkańców małych miejscowości, średnich miejscowości (...). To właśnie wójtowie, burmistrzowie, to marszałkowie doskonale o tym wiedzą, czego oczekują mieszkańcy. Dzięki współpracy z samorządami takie programy jak Kolej Plus są możliwe - powiedział

Jak czytamy na stronie PKP, celem programu "Kolej Plus" jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Program "Kolej Plus" zaplanowany jest do 2028 roku.