Były poseł Ruchu Palikota skazany. Miał posiadać pornografię z udziałem małoletnich

Jak przekazała PK, Roman K., były poseł na Sejm VII kadencji z Ruchu Palikota i były redaktor naczelny tygodnika "Fakty i Mity", został skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

REKLAMA

"Prokurator oskarżył Romana K. o wyrządzenie szkód majątkowych w mieniu spółki "Błaja News" – wydającej tygodnik oraz w mieniu misji charytatywno-opiekuńczej "W człowieku widzieć brata". Łączna kwota pieniędzy przywłaszczonych przez Romana K. na szkodę wskazanych wyżej podmiotów wyniosła blisko 1 740 000 złotych" - podała PK.

W akcie oskarżenia Roman K. został również oskarżony o posiadanie pornografii z udziałem małoletnich. "Sąd Okręgowy w Łodzi podzielił stanowisko prokuratora w zakresie powyższych zarzutów i skazał Romana K. na karę łączną w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności" - zaznaczyła PK.

Prokuratorzy przypomnieli, że już wcześniej Roman K. został skazany na karę 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności między innymi za podżeganie do zabójstwa byłej żony – wyrok jest już prawomocny. "Prokurator oskarżył Romana K. o wielokrotne nakłanianie Bartłomieja K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. oraz sugerowanie mu sposobu dokonania tego zabójstwa. Za dokonanie przestępstwa Roman K. zaoferował Bartłomiejowi K. wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 czerwca 2010 roku do lata 2012 roku na terenie Szwecji i w Łodzi" - podkreśliła PK.

"Oskarżony Roman K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. wielokrotnie nakłaniał także Erleta G. Sugerował mu również sposób dokonania tego zabójstwa. W zamian oferował mu środki pieniężne na bieżące utrzymanie. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 września 2012 roku do 11 listopada 2012 roku w Łodzi i innych miejscowościach w Polsce" - dodała PK.