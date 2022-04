Watykan podjął decyzję ws. kardynała Dziwisza. "Jestem wdzięczny za sprawiedliwe osądzenie sprawy"

Nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała w piątek, że Stolica Apostolska zbadała dokumentację dostarczoną przez kard. Angelo Bagnasco, emerytowanego arcybiskupa Genui, zebraną podczas jego wizyty w Polsce 17-26 czerwca 2021 r., której celem była weryfikacja niektórych przypadków związanych z działaniami kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016).

"Analiza zebranej dokumentacji pozwoliła ocenić te działania kard. Stanisława Dziwisza jako prawidłowe i w związku z tym Stolica Apostolska postanowiła dalej nie procedować" – czytamy w komunikacie przekazanym w piątek PAP.

"Jestem wdzięczny"

Jestem wdzięczny Stolicy Apostolskiej za sprawiedliwe osądzenie sprawy. Mam nadzieję, że dzisiejszy komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce przyczyni się do jej wyjaśnienia – napisał w piątek biskup senior archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz.

W oświadczeniu przekazanym PAP kard. Dziwisz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by w odpowiedzialny sposób odnieść się do wysuwanych pod jego adresem zarzutów w okresie pełnienia przez niego urzędu arcybiskupa metropolity krakowskiego w latach 2005-2016.

Poinformował, że podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2021 r. kardynał Angelo Bagnasco dołożył wszelkich starań, aby wyjaśnić wspomniane zarzuty, które były dla niego "niezasłużone i bolesne".

"Mam nadzieję, że dzisiejszy komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce przyczyni się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do przywrócenia pokoju ducha wszystkich osobom, które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkałem. Jestem wdzięczny Stolicy Apostolskiej za sprawiedliwe osądzenie sprawy" – podkreślił kard. Dziwisz.