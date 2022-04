Pogoda na majówkę 2022 - czy aura pozwoli cieszyć się długim weekendem? Znamy najnowsze prognozy

Kiedy wypada majówka 2022? - w tym roku wypoczynku nie będzie za wiele

Majówka najkorzystniej wypada wówczas, gdy obydwa ustawowo wolne dni, czyli zarówno 1. jak i 3. maja wypadają w środku tygodnia. Wówczas wystarczy wziąć trzy dni urlopu, by cieszyć się 9 dniami wolnego. Niestety w tym roku z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia, bowiem 1. maja wypada w niedzielę, a 3. maja we wtorek. Jeśli weźmiemy jeden dzień urlopu na 2. maja (co w wielu firmach jest opcją zalecaną), będziemy mieli 4 dni wypoczynku.

Weekend majowy 2022 - jaka czeka nas pogoda? Na upały raczej nie ma co liczyć

Kwiecień niewątpliwie nie rozpieszcza nas słońcem i wysokimi temperaturami. Święta Wielkanocne upłynęły pod znakiem deszczowej i raczej chłodnej aury, nic więc dziwnego, że większość z nas z utęsknieniem wypatruje prawdziwego wiosennego ciepła. Niestety wiele wskazuje na to, że w majówkę się go nie doczekamy. Co prawda zgodnie z prognozą IMGW w całym kraju powinno zagościć już ciepłe powietrze, ale będą to temperatury w przedziale 15-18 stopni Celsjusza.W całym kraju przewidywane są także opady.

Majówka 2022 Polska - nad morzem, na Mazurach czy na południu? W których regionach kraju będzie najcieplej?

Długoterminowa prognoza pogody na The Weather Channel wskazuje, że w Warszawie temperatura będzie wynosiła ok 15 stopni i będzie dość pochmurno.

Majówka nad morzem będzie słoneczna, choć niezbyt ciepła. Średnia temperatura przewidywana jest na 12-13 stopni Celsjusza.

Jeszcze zimniej będzie w górach. Turystów w Zakopanem czeka deszczowa aura z temperaturą ok. 9 stopni. Niezbyt sympatycznie zapowiada się majówka na Mazurach. W Olsztynie przewidywana średnia temperatura to 13 stopni i dość duże zachmurzenie. Nieco lepiej może wyglądać sytuacja na Dolnym Śląsku. Majówka we Wrocławiu będzie słoneczna i z temperaturą w okolicach 15 stopni Celsjusza.

Przypominamy jednak, że ze względu na fakt, iż prognozy te dotyczą ponad tygodniowego okresu, obarczone są dość dużym błędem.

prognoza na majówkę - mapa pogody windy.com