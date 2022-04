Protest skarbówki w całym kraju. "To, że zabrano nam pieniądze, przelało czarę goryczy"

Zobacz wideo

Protest potrwa do 2 maja, czyli do ostatniego dnia składania PIT-ów za 2021 rok. Każdego dnia w południe część urzędników zrezygnuje z obsługiwania klientów. Skala jest duża, bo, jak sprawdził reporter TOK FM w jednym z warszawskich urzędów, pierwszego dnia akcji protestacyjnej nie działała połowa stanowisk.

Akcję protestacyjną zorganizowała Związkowa Alternatywa. Protestujący domagają się 20-proc. podwyżki i poprawy warunków pracy. Jak tłumaczyła w TOK FM Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Strajkowej, powodów do protestu jest jednak znacznie więcej.

- To, że zabrano nam pieniądze z ustawy modernizacyjnej, przelało czarę goryczy - mówiła w TOK FM. Ustawa gwarantowała podwyżki wynagrodzeń w 2020 i 2021 r. łącznie o blisko 400 złotych. - Państwo podczas epidemii szukało oszczędności, a najłatwiej poszukać oszczędności niestety na administracji - dodała. Związkowczyni podkreśliła, że "teraz Związkowa Alternatywa domaga się nowej uchwały, która będzie rekompensowała i te straty".

Urzędnicy od tłumaczenia Polskiego Ładu

Pracownicy skarżą się też na przemęczenie i dodatkowe obowiązki związane z Polskim Ładem. Bo jeszcze przed wejściem w życie rządowego programu to oni szkolili przedsiębiorców i podatników. A kiedy Polski Ład zaczął działać, to oni zajmowali się tłumaczeniem podatnikom, dlaczego dostali niższe emerytury, renty, pensje.

Działo się to też w dniach wolnych od pracy. Taką decyzję podjął ówczesny minister finansów Tadeusz Kościński.

Jagodzińska powiedziała, że pracownicy urzędów skarbowych to "bardzo przepracowana grupa zawodowa". - Według sprawozdania szefa służby cywilnej Krajowa Administracja Skarbowa wypracowała w zeszłym roku najwięcej nadgodzin spośród wszystkich urzędów służby cywilnej. To aż 40 proc. wszystkich nadgodzin w służbie cywilnej. Łącznie 236 tys. nadgodzin - wskazała.

Protestujący dają władzy czas do 15 maja. Jeżeli do tego czasu nie będzie deklaracji dotyczących realizacji ich postulatów, to protest zostanie zaostrzony. Na razie ze względu na brak deklaracji dyrektorów Izb Skarbowych dotyczących realizacji postulatów pracownicy skarbówki napisali list do premiera Morawieckiego.