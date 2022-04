Lotnisko Chopina i Modlin a paraliż lotów. Wiemy, jak uzyskać odszkodowania za opóźniony lot

Ograniczenia w ruchu na Lotnisku Chopina i w Modlinie. Wydano pilne rozporządzenie

Rady Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ograniczenia ruchu lotniczego na dwóch lotniskach - warszawskiego Chopina i pobliskiego Modlina. Na wskazanych lotniskach brakuje kontrolerów ruchu, co z kolei przekłada się na zmniejszone bezpieczeństwo pasażerów i załogi samolotów. To konsekwencja kryzysu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który trwa już od wielu miesięcy.

Według zapisów rozporządzenia, operacje lotnicze na TMA Warszawa (lotniska Chopina i Modlin) będą wykonywane wyłącznie między godzinami 09.30 a 17.00 czasu lokalnego (LT), "pod warunkiem zapewnienia służb żeglugi powietrznej obsługujących te operacje oraz nieprzekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa". Zasady te wejdą w życie z dniem 1 maja i stracą moc 31 maja 2022 roku.

Paraliż w Modlinie i na Lotnisku Chopina? Pasażerów mogą czekać spore problemy

Jak zapisy rozporządzenia przekładają się na sytuację pasażerów? Osoby, które planowały lecieć w majówkę z Modlina, z pewnością nie będą zadowolone. Według nowych wytycznych pierwszeństwo obsługi mają 32 trasy przypisane do PLL LOT, a te startują głównie z Lotniska Chopin.

Co również bardzo ważne, rozporządzenie zakłada, że na danej trasie dopuszcza się wyłącznie jedno połączenie dziennie i to obsługiwane przez tego przewoźnika lotniczego, który przewiózł największą liczbę pasażerów na danym kierunku w latach 2019-2021. Jeżeli więc ktoś wykupił bilety z Modlina w liniach Ryanair, a ta sama trasa jest też obsługiwana przez PLL LOT na Chopina, to jego połączenie może zostać zawieszone.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosił, w drodze obwieszczenia, wykaz przewoźników lotniczych i obsługiwanych przez nich tras w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na liście znalazły się 32 trasy oraz 11 przewoźników:

PLL LOT poleci do: Londynu Heathrow, Nowego Jorku, Chicago, Brukseli, Toronto, Incheon, Rzeszowa, Tel Awiwu, Oslo, Kopenhagi, Budapesztu, Wilna, Pragi, Bukaresztu, Düsseldorfu, Barcelony, Berlina, Tbilisi, Szczecina;

Wizz Air będzie obsługiwał trasy do Londynu - Luton, Rzymu;

Ryanair latać będzie do Londynu - Stansted, Dublina;

Deutsche Lufthansa ma latać do Frankfurtu, Monachium;

Air France od 1 maja obsługiwać będzie trasę do Paryża;

Turkish Airlines latać będzie do Stambułu;

maszyny KLM polecą do Amsterdam;

samoloty Emirates latać będą do Dubaj;

Austrian Airlines obsługiwać będzie trasę do Wiednia;

Swiss latać będzie do i z Zurichu;

TAP Air Portugal latać będzie od początku maja do Lizbony.

Odszkodowania za opóźnione loty - czy i gdzie się o nie ubiegać? To nie takie oczywiste

W związku z sytuacją na lotniskach Chopina i w Modlinie wiele osób zastanawia się, czy przysługuje im odszkodowanie za ew. opóźnienie lotu. Odpowiedź brzmi tak, ale jego uzyskanie nie jest takie oczywiste. Rekompensata za spóźniony lot przyznawana jest, gdy samolot wylądował w miejscu przeznaczenia co najmniej 3 godziny po planowanym czasie przylotu. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy:

250 euro dla lotów o długości do 1500 km;

400 euro dla lotów wewnątrz UE dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km;

600 euro dla pozostałych lotów.

Jednak nie każde opóźnienie lotu o przynajmniej 3 godziny oznacza, że pasażerowie dostaną odszkodowanie. Rekompensata nie przysługuje, kiedy przewoźnik może dowieść, że opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Jednocześnie, dla lotów poza UE, odszkodowanie może zostać pomniejszone o 50 proc., gdy do miejsca docelowego samolot przyleci nie później niż o 4 godz. po zaplanowanym czasie.

Szczegółowe informacje o prawach pasażerów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.