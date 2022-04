Rozliczanie PIT 2022 - ostatni dzwonek na deklaracje i skorzystanie z ulg. Nie przegap tego terminu

Rozliczanie PIT 2022 - czasu zostało bardzo niewiele, nie przegap ostatecznego terminu

Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin na złożenie PIT upływa 30 kwietnia. Jednak w 2022 roku dzień ten wypada w sobotę, a jak podaje ordynacja podatkowa „jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy". Z tego powodu PIT za 2021 r. musimy złożyć najpóźniej w poniedziałek 2 maja 2022 r.

Program do rozliczania PIT - złożenie zeznania podatkowego już nie takie trudne jak kiedyś

W tym roku rząd po raz czwarty udostępnił usługę Twój e-PIT, która ułatwia podatnikom rozliczenia z Fiskusem. Na specjalnie przygotowanym serwisie znajdują się przygotowane przez Urząd Skarbowy zeznania podatkowe. Jeśli ktoś nie rozliczy się samodzielnie, zeznanie PIT zostanie uznane za złożone z dniem 2 maja w takiej formie, w jakiej zostało ono przygotowane w usłudze e-PIT. Dotyczy to jednak wyłącznie druków PIT-37 oraz PIT-38. Taka forma pozbawia nas jednak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub wykorzystania ulg.

Osoby wykazujące inne źródła przychodów (m.in. z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, z zagranicy) nadal mają obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie roczne. Częściowo wypełnione druki PIT-36 lub PIT-28 (który należało rozliczyć już do 15 lutego) znajdą co prawda w usłudze Twój e-PIT, ale nie są one automatycznie składane z datą 2 maja. Pozostałe, mniej popularne formularze PIT nie są dostępne w usłudze i należy je wypełnić i złożyć samodzielnie.

Do usługi Twój e-PIT można się zalogować na kilka sposobów, przez:

profil zaufany,

e-dowód

bankowość elektroniczną

aplikację mObywatel

dane autoryzujące (PESEL lub NIP i kwoty przychodu)

Usługa Twój e-PIT znajduje się na stronie: podatki gov.pl

Jak złożyć deklarację podatkową - wybierz najdogodniejszą dla siebie opcję

Polscy podatnicy mają do wyboru kilka sposobów rozliczenia PIT. Deklarację podatkową można:

wysłać podpisaną elektronicznie za pośrednictwem Internetu i uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów; usługa dostępna jest również wewnątrz programu e-pity,

złożyć w okienku podawczym znajdującym się w Urzędzie Skarbowym,

skorzystać z formy równorzędnej złożeniu podania w okienku podawczym, czyli nadać deklarację w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (wysłać w okienku pocztowym – uwaga: nie należy deklaracji wysyłać za pośrednictwem innych kurierów czy doręczycieli).

Jak wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej, Polacy coraz chętniej rozliczają swoje PITy online:

- W 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38 – poinformowała Magdalena Rzeczkowska.szefowa KAS