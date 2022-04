Drastyczne ograniczenie ruchu, setki odwołanych lotów dziennie. To czeka Okęcie i Modlin od 1 maja

Konflikt wewnątrz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wciąż trwa i nic nie wskazuje na to, że w najbliższych dniach dojdzie do jego zakończenia. Co to oznacza dla podróżnych? Trzeba przygotować się na ogromne utrudnienia i masowo odwoływane loty z warszawskich lotnisk Okęcie i Modlin.

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl